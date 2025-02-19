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Альфа-банк снизил ставки по вкладам - 19.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250219/vklady-855081184.html
Альфа-банк снизил ставки по вкладам
Альфа-банк снизил ставки по вкладам - 19.02.2025, ПРАЙМ
Альфа-банк снизил ставки по вкладам
Альфа-банк снизил ставки по ряду вкладов после сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21%, сообщили РИА Новости в маркетинговом агентстве Marcs. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T20:06+0300
2025-02-19T20:06+0300
экономика
альфа-банк
ставки по вкладам
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Альфа-банк снизил ставки по ряду вкладов после сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21%, сообщили РИА Новости в маркетинговом агентстве Marcs. В частности, по данным агентства, снизились ставки по вкладам в рублях без пополнения: по вкладу "Альфа-Вклад. Новые деньги" (кроме ставок по вкладу на три года) - на 0,42-2,89 процентных пункта, до 12,64-21% в массовом и премиальном сегментах и до 12,64-21,01% в вип-сегменте. По "Альфа-Вкладу" на сроки от одного до трех лет ставки снизились на 2,11-3 п.п. - до 11,03-13,01%. По вкладам для пенсионеров на всех сроках ставки снижены на 0,61-2,9 п.п. - до 13,14-20%, сообщили в маркетинговом агентстве. Кроме того, изменились условия базового вклада "Альфа-Вклад. Максимальный": появилась зависимость ставок от суммы, что вызвало понижение ставок на сроках от двух месяцев до трех лет на 0,5-2,91 п.п. и повышение на сроке три года на 6,1 п.п., до 13,14-23%. По пополняемым и управляемым вкладам в рублях ставки на три месяца снизились на 2,42-2,5 п.п. - до 16,77-17,5% в массовом и премиальном сегментах, а в вип-сегменте – на 0,73-2,5 п.п. по вкладам на три-девять месяцев, до 15,12-18,5%, добавили в агентстве.
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альфа-банк, ставки по вкладам
Экономика, Альфа-банк, ставки по вкладам
20:06 19.02.2025
 
Альфа-банк снизил ставки по вкладам

Альфа-банк снизил ставки по вкладам после сохранения ключевой ставки ЦБ в 21%

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанк#Отделение "Альфа-банка" в Москве
#Отделение Альфа-банка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Альфа-банк снизил ставки по ряду вкладов после сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21%, сообщили РИА Новости в маркетинговом агентстве Marcs.
В частности, по данным агентства, снизились ставки по вкладам в рублях без пополнения: по вкладу "Альфа-Вклад. Новые деньги" (кроме ставок по вкладу на три года) - на 0,42-2,89 процентных пункта, до 12,64-21% в массовом и премиальном сегментах и до 12,64-21,01% в вип-сегменте.
По "Альфа-Вкладу" на сроки от одного до трех лет ставки снизились на 2,11-3 п.п. - до 11,03-13,01%. По вкладам для пенсионеров на всех сроках ставки снижены на 0,61-2,9 п.п. - до 13,14-20%, сообщили в маркетинговом агентстве.
Кроме того, изменились условия базового вклада "Альфа-Вклад. Максимальный": появилась зависимость ставок от суммы, что вызвало понижение ставок на сроках от двух месяцев до трех лет на 0,5-2,91 п.п. и повышение на сроке три года на 6,1 п.п., до 13,14-23%.
Банкоматы Т-Банка - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
РБК: крупнейшие банки снизили ставки по вкладам после заседания ЦБ
14:03
По пополняемым и управляемым вкладам в рублях ставки на три месяца снизились на 2,42-2,5 п.п. - до 16,77-17,5% в массовом и премиальном сегментах, а в вип-сегменте – на 0,73-2,5 п.п. по вкладам на три-девять месяцев, до 15,12-18,5%, добавили в агентстве.
 
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