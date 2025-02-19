https://1prime.ru/20250219/vklady-855081184.html

Альфа-банк снизил ставки по вкладам

Альфа-банк снизил ставки по вкладам - 19.02.2025, ПРАЙМ

Альфа-банк снизил ставки по вкладам

Альфа-банк снизил ставки по ряду вкладов после сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21%, сообщили РИА Новости в маркетинговом агентстве Marcs. | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T20:06+0300

2025-02-19T20:06+0300

2025-02-19T20:06+0300

экономика

альфа-банк

ставки по вкладам

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Альфа-банк снизил ставки по ряду вкладов после сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21%, сообщили РИА Новости в маркетинговом агентстве Marcs. В частности, по данным агентства, снизились ставки по вкладам в рублях без пополнения: по вкладу "Альфа-Вклад. Новые деньги" (кроме ставок по вкладу на три года) - на 0,42-2,89 процентных пункта, до 12,64-21% в массовом и премиальном сегментах и до 12,64-21,01% в вип-сегменте. По "Альфа-Вкладу" на сроки от одного до трех лет ставки снизились на 2,11-3 п.п. - до 11,03-13,01%. По вкладам для пенсионеров на всех сроках ставки снижены на 0,61-2,9 п.п. - до 13,14-20%, сообщили в маркетинговом агентстве. Кроме того, изменились условия базового вклада "Альфа-Вклад. Максимальный": появилась зависимость ставок от суммы, что вызвало понижение ставок на сроках от двух месяцев до трех лет на 0,5-2,91 п.п. и повышение на сроке три года на 6,1 п.п., до 13,14-23%. По пополняемым и управляемым вкладам в рублях ставки на три месяца снизились на 2,42-2,5 п.п. - до 16,77-17,5% в массовом и премиальном сегментах, а в вип-сегменте – на 0,73-2,5 п.п. по вкладам на три-девять месяцев, до 15,12-18,5%, добавили в агентстве.

https://1prime.ru/20250219/banki-855063682.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

альфа-банк, ставки по вкладам