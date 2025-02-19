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Во "Внуково" сократят время бесплатной стоянки
Во "Внуково" сократят время бесплатной стоянки - 19.02.2025, ПРАЙМ
Во "Внуково" сократят время бесплатной стоянки
Аэропорт "Внуково" сократит бесплатное нахождение транспортных средств на привокзальной площади с 25 до 20 минут с 1 марта, сообщила пресс-служба авиагавани. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T19:59+0300
2025-02-19T19:59+0300
2025-02-19T20:00+0300
экономика
аэропорт внуково
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" сократит бесплатное нахождение транспортных средств на привокзальной площади с 25 до 20 минут с 1 марта, сообщила пресс-служба авиагавани. "С 1 марта 2025 года изменится нетарифицируемое время нахождения на привокзальной площади с 25 минут до 20 минут", - рассказали там. В случае пребывания на привокзальной площади дольше указанного времени, водитель должен будет доплачивать за парковку. Для определения размера платы при единице измерения "руб./час" любая часть часа округляется до целого часа. Маршрутная сеть "Внуково" охватывает всю территорию России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.
https://1prime.ru/20250219/prava-855078938.html
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аэропорт внуково, стоянка, транспорт
Экономика, аэропорт Внуково, стоянка, Транспорт
Во "Внуково" сократят время бесплатной стоянки
"Внуково" сократит бесплатное нахождение транспорта на территории аэропорта
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" сократит бесплатное нахождение транспортных средств на привокзальной площади с 25 до 20 минут с 1 марта, сообщила пресс-служба авиагавани.
"С 1 марта 2025 года изменится нетарифицируемое время нахождения на привокзальной площади с 25 минут до 20 минут", - рассказали там.
В случае пребывания на привокзальной площади дольше указанного времени, водитель должен будет доплачивать за парковку. Для определения размера платы при единице измерения "руб./час" любая часть часа округляется до целого часа.
Суд приостановил права иностранных юрлиц в "Шереметьево"
Маршрутная сеть "Внуково" охватывает всю территорию России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.