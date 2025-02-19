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Во "Внуково" сократят время бесплатной стоянки - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Во "Внуково" сократят время бесплатной стоянки
Во "Внуково" сократят время бесплатной стоянки - 19.02.2025, ПРАЙМ
Во "Внуково" сократят время бесплатной стоянки
Аэропорт "Внуково" сократит бесплатное нахождение транспортных средств на привокзальной площади с 25 до 20 минут с 1 марта, сообщила пресс-служба авиагавани. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T19:59+0300
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экономика
аэропорт внуково
стоянка
транспорт
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" сократит бесплатное нахождение транспортных средств на привокзальной площади с 25 до 20 минут с 1 марта, сообщила пресс-служба авиагавани. "С 1 марта 2025 года изменится нетарифицируемое время нахождения на привокзальной площади с 25 минут до 20 минут", - рассказали там. В случае пребывания на привокзальной площади дольше указанного времени, водитель должен будет доплачивать за парковку. Для определения размера платы при единице измерения "руб./час" любая часть часа округляется до целого часа. Маршрутная сеть "Внуково" охватывает всю территорию России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.
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аэропорт внуково, стоянка, транспорт
Экономика, аэропорт Внуково, стоянка, Транспорт
19:59 19.02.2025 (обновлено: 20:00 19.02.2025)
 
Во "Внуково" сократят время бесплатной стоянки

"Внуково" сократит бесплатное нахождение транспорта на территории аэропорта

© Фото%Аэропорт Внуково
%Аэропорт Внуково - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© Фото
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" сократит бесплатное нахождение транспортных средств на привокзальной площади с 25 до 20 минут с 1 марта, сообщила пресс-служба авиагавани.
"С 1 марта 2025 года изменится нетарифицируемое время нахождения на привокзальной площади с 25 минут до 20 минут", - рассказали там.
В случае пребывания на привокзальной площади дольше указанного времени, водитель должен будет доплачивать за парковку. Для определения размера платы при единице измерения "руб./час" любая часть часа округляется до целого часа.
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
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Маршрутная сеть "Внуково" охватывает всю территорию России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.
 
Экономикааэропорт ВнуковостоянкаТранспорт
 
 
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