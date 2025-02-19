https://1prime.ru/20250219/vnukovo-855081043.html

Во "Внуково" сократят время бесплатной стоянки

Во "Внуково" сократят время бесплатной стоянки - 19.02.2025, ПРАЙМ

Во "Внуково" сократят время бесплатной стоянки

Аэропорт "Внуково" сократит бесплатное нахождение транспортных средств на привокзальной площади с 25 до 20 минут с 1 марта, сообщила пресс-служба авиагавани. | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T19:59+0300

2025-02-19T19:59+0300

2025-02-19T20:00+0300

экономика

аэропорт внуково

стоянка

транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/75954/43/759544304_0:50:700:444_1920x0_80_0_0_957b15033a746939ba8f154a2367d59c.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" сократит бесплатное нахождение транспортных средств на привокзальной площади с 25 до 20 минут с 1 марта, сообщила пресс-служба авиагавани. "С 1 марта 2025 года изменится нетарифицируемое время нахождения на привокзальной площади с 25 минут до 20 минут", - рассказали там. В случае пребывания на привокзальной площади дольше указанного времени, водитель должен будет доплачивать за парковку. Для определения размера платы при единице измерения "руб./час" любая часть часа округляется до целого часа. Маршрутная сеть "Внуково" охватывает всю территорию России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.

https://1prime.ru/20250219/prava-855078938.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аэропорт внуково, стоянка, транспорт