Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Начать европейскую войну". России приготовили новую ловушку - 19.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250219/voyna-855065195.html
"Начать европейскую войну". России приготовили новую ловушку
"Начать европейскую войну". России приготовили новую ловушку - 19.02.2025, ПРАЙМ
"Начать европейскую войну". России приготовили новую ловушку
Ситуация на Балтике обостряется далеко не случайно. Таким образом проявляется стремление Великобритания начать большую европейскую войну с Российской... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T14:41+0300
2025-02-19T14:47+0300
политика
великобритания
европа
война
россия
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/82847/94/828479493_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_106b3f4f61f8f24dce036fab7ea1ff49.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Ситуация на Балтике обостряется далеко не случайно. Таким образом проявляется стремление Великобритания начать большую европейскую войну с Российской Федерацией. Такое мнение изданию "Военное дело" высказал политолог, обозреватель ММГ "Россия сегодня" Ростислав Ищенко."Для Великобритании это один из немногих способов, не имея сухопутной армии, начать с Россией европейскую войну, - считает политолог. - Идея блокады российских балтийских портов Санкт-Петербурга и Калининграда однозначно приводит к военному конфликту".По его мнению, Российская Федерация может сдерживаться, но в конце концов ей все равно "придется прорываться", а это означает, что ей будет необходимо занять Прибалтику. "Речь не обязательно о присоединении, но занять эти территории будет необходимо, - поясняет Ищенко. - Потому что только таким образом можно прорваться к Калининграду".Британцы, как он считает, не возражают, чтобы Прибалтика целиком оказалась под российским контролем, но в итоге ВС РФ упрутся в Балтийское море, где господствуют флот, авиация и ПВО НАТО - соответственно, "здесь боевые действия заходят в тупик"."НАТО не сможет вытеснить Россию из Балтики, а Россия не сможет высадиться в Скандинавии и сбросить натовцев куда-нибудь в Северное море", - подчеркнул Ищенко, отметив, что европейская война в таком формате - как раз то, чего добивается Великобритания.Ведь эта война мобилизует союзников по Североатлантическому альянсу, даст основания обвинять Вашингтон в бездействии, в результате чего будет создаваться напряжение внутри Соединенных Штатов, считает политолог. "Это нескончаемая война, которая ничем не угрожает Великобритании, - отмечает Ищенко, - так как никто не будет бить по Лондону ядерным оружием в условиях такого локального кризиса".Зачем конкретно это нужно Великобритании? А затем, убежден политолог, что затяжной конфликт, в котором ни одна из сторон не будет иметь ощутимых успехов, "просто будет пить из России соки и позволит Лондону и европейским леволиберальным элитам попытаться остановить правый поворот в Европе и правый поворот в Соединенных Штатах". Именно в этом Ищенко видит цель Великобритании.По его словам, британцы "несколько раз уже пытались это сделать, а значит будут пытаться и дальше".
https://1prime.ru/20250218/parlament-855038586.html
великобритания
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82847/94/828479493_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_c42b023a00ad61d34e61a7239713d921.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, европа, война, россия, экспертное мнение
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПА, война, РОССИЯ, экспертное мнение
14:41 19.02.2025 (обновлено: 14:47 19.02.2025)
 
"Начать европейскую войну". России приготовили новую ловушку

Политолог Ищенко объяснил, зачем Лондон хочет развязать войну с Россией

© РИА Новости . Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкРига
Рига - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Сергей Мелконов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Ситуация на Балтике обостряется далеко не случайно. Таким образом проявляется стремление Великобритания начать большую европейскую войну с Российской Федерацией. Такое мнение изданию "Военное дело" высказал политолог, обозреватель ММГ "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
"Для Великобритании это один из немногих способов, не имея сухопутной армии, начать с Россией европейскую войну, - считает политолог. - Идея блокады российских балтийских портов Санкт-Петербурга и Калининграда однозначно приводит к военному конфликту".
По его мнению, Российская Федерация может сдерживаться, но в конце концов ей все равно "придется прорываться", а это означает, что ей будет необходимо занять Прибалтику.
"Речь не обязательно о присоединении, но занять эти территории будет необходимо, - поясняет Ищенко. - Потому что только таким образом можно прорваться к Калининграду".
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
В Британии призвали созвать парламент для отправки войск на Украину
Вчера, 16:49
Британцы, как он считает, не возражают, чтобы Прибалтика целиком оказалась под российским контролем, но в итоге ВС РФ упрутся в Балтийское море, где господствуют флот, авиация и ПВО НАТО - соответственно, "здесь боевые действия заходят в тупик".
"НАТО не сможет вытеснить Россию из Балтики, а Россия не сможет высадиться в Скандинавии и сбросить натовцев куда-нибудь в Северное море", - подчеркнул Ищенко, отметив, что европейская война в таком формате - как раз то, чего добивается Великобритания.
Ведь эта война мобилизует союзников по Североатлантическому альянсу, даст основания обвинять Вашингтон в бездействии, в результате чего будет создаваться напряжение внутри Соединенных Штатов, считает политолог.
"Это нескончаемая война, которая ничем не угрожает Великобритании, - отмечает Ищенко, - так как никто не будет бить по Лондону ядерным оружием в условиях такого локального кризиса".
Зачем конкретно это нужно Великобритании? А затем, убежден политолог, что затяжной конфликт, в котором ни одна из сторон не будет иметь ощутимых успехов, "просто будет пить из России соки и позволит Лондону и европейским леволиберальным элитам попытаться остановить правый поворот в Европе и правый поворот в Соединенных Штатах". Именно в этом Ищенко видит цель Великобритании.
По его словам, британцы "несколько раз уже пытались это сделать, а значит будут пытаться и дальше".
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯЕВРОПАвойнаРОССИЯэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала