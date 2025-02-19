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"Начать европейскую войну". России приготовили новую ловушку

"Начать европейскую войну". России приготовили новую ловушку - 19.02.2025, ПРАЙМ

"Начать европейскую войну". России приготовили новую ловушку

Ситуация на Балтике обостряется далеко не случайно. Таким образом проявляется стремление Великобритания начать большую европейскую войну с Российской... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T14:41+0300

2025-02-19T14:41+0300

2025-02-19T14:47+0300

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Ситуация на Балтике обостряется далеко не случайно. Таким образом проявляется стремление Великобритания начать большую европейскую войну с Российской Федерацией. Такое мнение изданию "Военное дело" высказал политолог, обозреватель ММГ "Россия сегодня" Ростислав Ищенко."Для Великобритании это один из немногих способов, не имея сухопутной армии, начать с Россией европейскую войну, - считает политолог. - Идея блокады российских балтийских портов Санкт-Петербурга и Калининграда однозначно приводит к военному конфликту".По его мнению, Российская Федерация может сдерживаться, но в конце концов ей все равно "придется прорываться", а это означает, что ей будет необходимо занять Прибалтику. "Речь не обязательно о присоединении, но занять эти территории будет необходимо, - поясняет Ищенко. - Потому что только таким образом можно прорваться к Калининграду".Британцы, как он считает, не возражают, чтобы Прибалтика целиком оказалась под российским контролем, но в итоге ВС РФ упрутся в Балтийское море, где господствуют флот, авиация и ПВО НАТО - соответственно, "здесь боевые действия заходят в тупик"."НАТО не сможет вытеснить Россию из Балтики, а Россия не сможет высадиться в Скандинавии и сбросить натовцев куда-нибудь в Северное море", - подчеркнул Ищенко, отметив, что европейская война в таком формате - как раз то, чего добивается Великобритания.Ведь эта война мобилизует союзников по Североатлантическому альянсу, даст основания обвинять Вашингтон в бездействии, в результате чего будет создаваться напряжение внутри Соединенных Штатов, считает политолог. "Это нескончаемая война, которая ничем не угрожает Великобритании, - отмечает Ищенко, - так как никто не будет бить по Лондону ядерным оружием в условиях такого локального кризиса".Зачем конкретно это нужно Великобритании? А затем, убежден политолог, что затяжной конфликт, в котором ни одна из сторон не будет иметь ощутимых успехов, "просто будет пить из России соки и позволит Лондону и европейским леволиберальным элитам попытаться остановить правый поворот в Европе и правый поворот в Соединенных Штатах". Именно в этом Ищенко видит цель Великобритании.По его словам, британцы "несколько раз уже пытались это сделать, а значит будут пытаться и дальше".

https://1prime.ru/20250218/parlament-855038586.html

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великобритания, европа, война, россия, экспертное мнение