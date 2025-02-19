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МИД Франции заявил о нежелании Запада направлять войска на Украину

МИД Франции заявил о нежелании Запада направлять войска на Украину - 19.02.2025, ПРАЙМ

МИД Франции заявил о нежелании Запада направлять войска на Украину

Ни одна западная страна в настоящее время не хочет отправлять своих военных на Украину, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T12:30+0300

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ПАРИЖ, 19 фев - ПРАЙМ. Ни одна западная страна в настоящее время не хочет отправлять своих военных на Украину, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. "Никто сегодня не хочет направлять войска на Украину", - сказал Барро в эфире радиостанции RTL. По словам главы МИД, отправка европейских военных пока не является актуальным вопросом, но он появится на повестке после завершения боевых действий. "Если однажды европейские, американские или другие войска окажутся на Украине, то, очевидно, это будет как гарантия мира. Это не будет для того, чтобы начинать боевые действия, а для того, чтобы боевые действия не возобновились", - добавил Барро. Министр также заявил, что страны Европы предоставят гарантии безопасности Украине, при этом представители Киева и Евросоюза так или иначе примут участие в переговорах по урегулированию конфликта в силу обстоятельств.

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