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ВТБ ожидает экономию за счет замены зарубежных ИТ-решений

ВТБ ожидает экономию за счет замены зарубежных ИТ-решений - 19.02.2025, ПРАЙМ

ВТБ ожидает экономию за счет замены зарубежных ИТ-решений

Суммарная экономия ВТБ за счет замены зарубежных ИТ-решений отечественными в период с 2021 года по 2030 год составит не менее 180 миллиардов рублей, заявил РИА... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T06:30+0300

2025-02-19T06:30+0300

2025-02-19T06:30+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Суммарная экономия ВТБ за счет замены зарубежных ИТ-решений отечественными в период с 2021 года по 2030 год составит не менее 180 миллиардов рублей, заявил РИА Новости зампредседателя правления банка Вадим Кулик. "Мы ожидаем, что суммарная экономия банка за счет замены зарубежных ИТ-решений отечественными в период 2021-2030 годы составит не менее 180 миллиардов рублей", - сказал Кулик. При этом топ-менеджер рассказал, что банк начал свою программу по импортозамещению задолго до требований замены в критической ИТ-инфраструктуре иностранного программного обеспечения до 1 января 2025 года, предусмотренных указом президента РФ, - в 2019 году. "Мы понимали, что это правильный тренд, нам нужно быть технологически независимыми. Плюс это дало большие экономические эффекты", - подчеркнул Кулик. По его словам, весь оставшийся ландшафт – более 700 систем – банк будет менять в ближайшие два года. Порядка 20 показателей технологической независимости, которых банк должен был достичь в рамках плана от Минцифры, ВТБ перевыполнил со значениями 96-97%, а целевое значение составляло 95%. "Но задачи на 2025 год будут сложнее, на конец 2026 года мы должны достичь 100%. У нас остается два года, чтобы эти все сложные системы заменить. Со своей стороны мы прогнозируем выполнение этих целей", - добавил топ-менеджер.

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технологии, финансы, екатеринбург, рф, втб, минцифры