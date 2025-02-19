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Зампред правления ВТБ рассказал о миграции клиентов из "Почта банка"
Зампред правления ВТБ рассказал о миграции клиентов из "Почта банка" - 19.02.2025, ПРАЙМ
Зампред правления ВТБ рассказал о миграции клиентов из "Почта банка"
Миграция клиентской базы "Почта банка" в ВТБ начнется в апреле; планируется, что около 80% клиентов перейдет до мая 2026 года. Об этом в беседе с агентством РИА | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T09:15+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Миграция клиентской базы "Почта банка" в ВТБ начнется в апреле; планируется, что около 80% клиентов перейдет до мая 2026 года. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил зампредседателя правления ВТБ Вадим Кулик. "Миграция стартует уже в апреле", - сказал Кулик.По его словам, целью банка является перевод около 80 процентов клиентов к маю следующего года, оставив только небольшую часть из приблизительно 5 миллионов клиентов в старом режиме.Сделка по приобретению Почта Банка завершилась в конце 2024 года, а расчеты были произведены 23 декабря. Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов также ранее сообщил о планах начать миграцию сети, клиентской базы и бизнеса Почта Банка на единую технологическую платформу под брендом ВТБ в 2025 году.
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россия, втб
Зампред правления ВТБ рассказал о миграции клиентов из "Почта банка"
Кулик: миграция в ВТБ клиентов "Почта банка" начнется в апреле
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Миграция клиентской базы "Почта банка" в ВТБ начнется в апреле; планируется, что около 80% клиентов перейдет до мая 2026 года. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил зампредседателя правления ВТБ Вадим Кулик.
"Миграция стартует уже в апреле", - сказал Кулик.
По его словам, целью банка является перевод около 80 процентов клиентов к маю следующего года, оставив только небольшую часть из приблизительно 5 миллионов клиентов в старом режиме.
Сделка по приобретению Почта Банка завершилась в конце 2024 года, а расчеты были произведены 23 декабря. Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов также ранее сообщил о планах начать миграцию сети, клиентской базы и бизнеса Почта Банка на единую технологическую платформу под брендом ВТБ в 2025 году.
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