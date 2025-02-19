https://1prime.ru/20250219/vtb-855052281.html

Зампред правления ВТБ рассказал о миграции клиентов из "Почта банка"

Зампред правления ВТБ рассказал о миграции клиентов из "Почта банка" - 19.02.2025, ПРАЙМ

Зампред правления ВТБ рассказал о миграции клиентов из "Почта банка"

Миграция клиентской базы "Почта банка" в ВТБ начнется в апреле; планируется, что около 80% клиентов перейдет до мая 2026 года. Об этом в беседе с агентством РИА | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T09:15+0300

2025-02-19T09:15+0300

2025-02-19T09:15+0300

экономика

россия

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851276744_0:152:3370:2048_1920x0_80_0_0_481e5d2a1a932c499afbf728b216233f.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Миграция клиентской базы "Почта банка" в ВТБ начнется в апреле; планируется, что около 80% клиентов перейдет до мая 2026 года. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил зампредседателя правления ВТБ Вадим Кулик. "Миграция стартует уже в апреле", - сказал Кулик.По его словам, целью банка является перевод около 80 процентов клиентов к маю следующего года, оставив только небольшую часть из приблизительно 5 миллионов клиентов в старом режиме.Сделка по приобретению Почта Банка завершилась в конце 2024 года, а расчеты были произведены 23 декабря. Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов также ранее сообщил о планах начать миграцию сети, клиентской базы и бизнеса Почта Банка на единую технологическую платформу под брендом ВТБ в 2025 году.

https://1prime.ru/20250218/vtb-855035865.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб