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Средняя выплата по ОСАГО выросла на 13% - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Средняя выплата по ОСАГО выросла на 13%
Средняя выплата по ОСАГО выросла на 13% - 19.02.2025, ПРАЙМ
Средняя выплата по ОСАГО выросла на 13%
Средняя выплата по ОСАГО в России в 2024 году выросла на 13% по сравнению с показателем годом ранее - до 99 956 рублей, говорится в пресс-релизе Российского... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T16:08+0300
2025-02-19T16:08+0300
экономика
россия
финансы
евгений уфимцев
рса
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Средняя выплата по ОСАГО в России в 2024 году выросла на 13% по сравнению с показателем годом ранее - до 99 956 рублей, говорится в пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА) со ссылкой на его главу Евгения Уфимцева. "Средняя выплата по ОСАГО по итогам года выросла на 13% и составила 99 956 рублей по сравнению со средней выплатой по итогам 2023 года, когда она составляла 88 789 рублей", - сообщил он. Средняя выплата по обязательной "автогражданке" в декабре 2024 года достигла 104 010 рублей, показав рост 13% к декабрю 2023 года, тогда она составляла 92 018 рублей. Количество случаев урегулированных убытков по итогам 2024 года достигло 2 миллионов, что на 7,9% больше, чем в 2023 году, указывает РСА. "Общая сумма выплат за прошедший год составила 202,5 миллиарда рублей – на 21,4% больше, чем по итогам предыдущего 2023 года. Количество заключенных договоров составило 44,8 миллиона договоров, рост на 8,1% в сравнении с 2023 годом. Из них 1 миллион – это короткие полисы ОСАГО", - говорится в сообщении. Собранные за этот период премии по ОСАГО составили 333,1 миллиарда рублей – рост 2,9% по сравнению с 2023 годом, указывается там же.
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россия, финансы, евгений уфимцев, рса
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Евгений Уфимцев, РСА
16:08 19.02.2025
 
Средняя выплата по ОСАГО выросла на 13%

РСА: средняя выплата по ОСАГО в России выросла на 13% за 2024 год

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкОСАГО
ОСАГО - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Средняя выплата по ОСАГО в России в 2024 году выросла на 13% по сравнению с показателем годом ранее - до 99 956 рублей, говорится в пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА) со ссылкой на его главу Евгения Уфимцева.
"Средняя выплата по ОСАГО по итогам года выросла на 13% и составила 99 956 рублей по сравнению со средней выплатой по итогам 2023 года, когда она составляла 88 789 рублей", - сообщил он.
Средняя выплата по обязательной "автогражданке" в декабре 2024 года достигла 104 010 рублей, показав рост 13% к декабрю 2023 года, тогда она составляла 92 018 рублей.
Количество случаев урегулированных убытков по итогам 2024 года достигло 2 миллионов, что на 7,9% больше, чем в 2023 году, указывает РСА.
"Общая сумма выплат за прошедший год составила 202,5 миллиарда рублей – на 21,4% больше, чем по итогам предыдущего 2023 года. Количество заключенных договоров составило 44,8 миллиона договоров, рост на 8,1% в сравнении с 2023 годом. Из них 1 миллион – это короткие полисы ОСАГО", - говорится в сообщении.
Собранные за этот период премии по ОСАГО составили 333,1 миллиарда рублей – рост 2,9% по сравнению с 2023 годом, указывается там же.
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