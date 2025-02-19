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Маск собирается выплатить семьям в США по 5 тысяч долларов
Маск собирается выплатить семьям в США по 5 тысяч долларов - 19.02.2025, ПРАЙМ
Маск собирается выплатить семьям в США по 5 тысяч долларов
Илон Маск рассматривает возможность выплаты дивидендов американским налогоплательщикам через созданный им департамент по повышению эффективности госуправления... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T16:16+0300
2025-02-19T16:16+0300
2025-02-19T16:16+0300
политика
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Илон Маск рассматривает возможность выплаты дивидендов американским налогоплательщикам через созданный им департамент по повышению эффективности госуправления (DOGE). Эта инициатива предполагает возврат налогов в размере пяти тысяч долларов.Идею компенсации налогов после завершения работы DOGE в 2026 году предложил Джеймс Фишбек, глава инвестиционной компании Azoria и советник DOGE. Он считает, что выплаты должны осуществляться за счет средств, сэкономленных в результате деятельности департамента."Я уточню это у президента (США Дональда Трампа)", - написал Маск в соцсети Х. Проект "дивиденды DOGE" предполагает распределение 20% от запланированной экономии DOGE в 2 триллиона долларов между примерно 79 миллионами американских семей-налогоплательщиков. В результате каждая семья может получить около 5 тысяч долларов.Ранее Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят DOGE, целью которого является сокращение расточительных государственных расходов и реорганизация федеральных ведомств. Однако, по данным ABC News, Рамасвами покинул пост руководителя DOGE и, вероятно, планирует баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
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дональд трамп, сша, илон маск
Политика, Дональд Трамп, США, Илон Маск
Маск собирается выплатить семьям в США по 5 тысяч долларов
Маск хочет выплатить семьям в США по 5 тысяч долларов как "дивиденды DOGE"
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Илон Маск рассматривает возможность выплаты дивидендов американским налогоплательщикам через созданный им департамент по повышению эффективности госуправления (DOGE). Эта инициатива предполагает возврат налогов в размере пяти тысяч долларов.
Идею компенсации налогов после завершения работы DOGE в 2026 году предложил Джеймс Фишбек, глава инвестиционной компании Azoria и советник DOGE. Он считает, что выплаты должны осуществляться за счет средств, сэкономленных в результате деятельности департамента.
"Я уточню это у президента (США Дональда Трампа)", - написал Маск в соцсети Х.
Проект "дивиденды DOGE" предполагает распределение 20% от запланированной экономии DOGE в 2 триллиона долларов между примерно 79 миллионами американских семей-налогоплательщиков. В результате каждая семья может получить около 5 тысяч долларов.
Ранее Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят DOGE, целью которого является сокращение расточительных государственных расходов и реорганизация федеральных ведомств. Однако, по данным ABC News, Рамасвами покинул пост руководителя DOGE и, вероятно, планирует баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
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