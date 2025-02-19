https://1prime.ru/20250219/zakharova-855063990.html
Захарова иронично ответила на слова Борреля про "развод" США и ЕС
Захарова иронично ответила на слова Борреля про "развод" США и ЕС - 19.02.2025, ПРАЙМ
Захарова иронично ответила на слова Борреля про "развод" США и ЕС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова экс-главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о "разводе" в отношениях США и ЕС,... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T14:14+0300
2025-02-19T14:14+0300
2025-02-19T14:14+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова экс-главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о "разводе" в отношениях США и ЕС, указав, что это развод между двумя сторонами Атлантики и развод Евросоюза на деньги. Ранее Боррель сравнил ситуацию в отношениях США и ЕС с "несогласованным разводом". "(Президенту США Дональду) Трампу не нравится европейская политическая и социальная модель, для него Европа - это антимодель. Происходящее - это несогласованный развод между двумя сторонами Атлантики, глубокий и идеологический развод", - сказала она РИА новости. "Это развод Евросоюза. На деньги", - добавила она.
https://1prime.ru/20250219/borrel-855063295.html
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Захарова иронично ответила на слова Борреля про "развод" США и ЕС
Захарова о словах Борреля про "развод" США и ЕС: это развод Евросоюза на деньги
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова экс-главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о "разводе" в отношениях США и ЕС, указав, что это развод между двумя сторонами Атлантики и развод Евросоюза на деньги.
Ранее Боррель сравнил ситуацию в отношениях США и ЕС с "несогласованным разводом".
"(Президенту США Дональду) Трампу не нравится европейская политическая и социальная модель, для него Европа - это антимодель. Происходящее - это несогласованный развод между двумя сторонами Атлантики, глубокий и идеологический развод", - сказала она РИА новости.
"Это развод Евросоюза. На деньги", - добавила она.
Боррель сравнил кризис в отношениях США и ЕС с "несогласованным разводом"