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Захарова иронично ответила на слова Борреля про "развод" США и ЕС - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Захарова иронично ответила на слова Борреля про "развод" США и ЕС
Захарова иронично ответила на слова Борреля про "развод" США и ЕС - 19.02.2025, ПРАЙМ
Захарова иронично ответила на слова Борреля про "развод" США и ЕС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова экс-главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о "разводе" в отношениях США и ЕС,... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T14:14+0300
2025-02-19T14:14+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова экс-главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о "разводе" в отношениях США и ЕС, указав, что это развод между двумя сторонами Атлантики и развод Евросоюза на деньги. Ранее Боррель сравнил ситуацию в отношениях США и ЕС с "несогласованным разводом". "(Президенту США Дональду) Трампу не нравится европейская политическая и социальная модель, для него Европа - это антимодель. Происходящее - это несогласованный развод между двумя сторонами Атлантики, глубокий и идеологический развод", - сказала она РИА новости. "Это развод Евросоюза. На деньги", - добавила она.
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россия, ес
Политика, РОССИЯ, ЕС
14:14 19.02.2025
 
Захарова иронично ответила на слова Борреля про "развод" США и ЕС

Захарова о словах Борреля про "развод" США и ЕС: это развод Евросоюза на деньги

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМ. Захарова на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
М. Захарова на форуме Территория смыслов в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова экс-главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о "разводе" в отношениях США и ЕС, указав, что это развод между двумя сторонами Атлантики и развод Евросоюза на деньги.
Ранее Боррель сравнил ситуацию в отношениях США и ЕС с "несогласованным разводом".
"(Президенту США Дональду) Трампу не нравится европейская политическая и социальная модель, для него Европа - это антимодель. Происходящее - это несогласованный развод между двумя сторонами Атлантики, глубокий и идеологический развод", - сказала она РИА новости.
"Это развод Евросоюза. На деньги", - добавила она.
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Боррель сравнил кризис в отношениях США и ЕС с "несогласованным разводом"
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