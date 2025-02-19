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Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию - 19.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250219/zelenskij-855045824.html
Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию
Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию - 19.02.2025, ПРАЙМ
Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию
Добавлена информация (четвертый-пятый абзацы) | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T00:01+0300
2025-02-19T00:01+0300
экономика
мировая экономика
сша
саудовская аравия
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Добавлена информация (четвертый-пятый абзацы) МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ. Владимир Зеленский на фоне переговоров РФ и США в Эр-Рияде заявил, что отменил запланированный на среду визит в Саудовскую Аравию, он перенес его на 10 марта. Накануне агентство Франс Пресс, ссылаясь на комментарий пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, сообщило, что Зеленский посетит Саудовскую Аравию 19 февраля в рамках "давно запланированного" официального визита. "Я не знаю, кто там (в Саудовской Аравии – ред.) будет оставаться, а кто ехать. Мне все равно… Я не хочу совпадений, поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию, мы связались с партнерами в Саудовской Аравии... и договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом, а США мы ожидаем в Киеве", - сказал Зеленский во вторник на брифинге, отвечая на вопрос, планирует ли он встречи с представителями США в ходе визита в Саудовскую Аравию. Он также заявил, что хочет, чтобы за его спиной ничего не решали. Зеленский отметил, что на встречу делегаций РФ и США Украину не приглашали, и для Киева она была сюрпризом. Ранее агентство Блумберг писало, что Зеленский пытается собрать обрывки информации из косвенных источников о российско-американских переговорах высокого уровня, завершившихся во вторник в Эр-Рияде. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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192
40
192
40
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5
4.7
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мировая экономика, сша, саудовская аравия, рф, владимир зеленский, юрий ушаков, сергей лавров, мид рф, мид, рфпи
Экономика, Мировая экономика, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, РФ, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД, РФПИ
00:01 19.02.2025
 
Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию

Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию на 10 марта

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Добавлена информация (четвертый-пятый абзацы)
МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ. Владимир Зеленский на фоне переговоров РФ и США в Эр-Рияде заявил, что отменил запланированный на среду визит в Саудовскую Аравию, он перенес его на 10 марта.
Накануне агентство Франс Пресс, ссылаясь на комментарий пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, сообщило, что Зеленский посетит Саудовскую Аравию 19 февраля в рамках "давно запланированного" официального визита.
"Я не знаю, кто там (в Саудовской Аравии – ред.) будет оставаться, а кто ехать. Мне все равно… Я не хочу совпадений, поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию, мы связались с партнерами в Саудовской Аравии... и договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом, а США мы ожидаем в Киеве", - сказал Зеленский во вторник на брифинге, отвечая на вопрос, планирует ли он встречи с представителями США в ходе визита в Саудовскую Аравию.
Он также заявил, что хочет, чтобы за его спиной ничего не решали. Зеленский отметил, что на встречу делегаций РФ и США Украину не приглашали, и для Киева она была сюрпризом.
Ранее агентство Блумберг писало, что Зеленский пытается собрать обрывки информации из косвенных источников о российско-американских переговорах высокого уровня, завершившихся во вторник в Эр-Рияде.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯРФВладимир ЗеленскийЮрий УшаковСергей ЛавровМИД РФМИДРФПИ
 
 
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