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Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию

Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию - 19.02.2025, ПРАЙМ

Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию

Добавлена информация (четвертый-пятый абзацы) | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T00:01+0300

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Добавлена информация (четвертый-пятый абзацы) МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ. Владимир Зеленский на фоне переговоров РФ и США в Эр-Рияде заявил, что отменил запланированный на среду визит в Саудовскую Аравию, он перенес его на 10 марта. Накануне агентство Франс Пресс, ссылаясь на комментарий пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, сообщило, что Зеленский посетит Саудовскую Аравию 19 февраля в рамках "давно запланированного" официального визита. "Я не знаю, кто там (в Саудовской Аравии – ред.) будет оставаться, а кто ехать. Мне все равно… Я не хочу совпадений, поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию, мы связались с партнерами в Саудовской Аравии... и договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом, а США мы ожидаем в Киеве", - сказал Зеленский во вторник на брифинге, отвечая на вопрос, планирует ли он встречи с представителями США в ходе визита в Саудовскую Аравию. Он также заявил, что хочет, чтобы за его спиной ничего не решали. Зеленский отметил, что на встречу делегаций РФ и США Украину не приглашали, и для Киева она была сюрпризом. Ранее агентство Блумберг писало, что Зеленский пытается собрать обрывки информации из косвенных источников о российско-американских переговорах высокого уровня, завершившихся во вторник в Эр-Рияде. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

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мировая экономика, сша, саудовская аравия, рф, владимир зеленский, юрий ушаков, сергей лавров, мид рф, мид, рфпи