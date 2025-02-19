https://1prime.ru/20250219/zelenskiy-855056375.html

Зеленский может подвести Украину к разделу, заявил Медведчук

Зеленский может подвести Украину к разделу, заявил Медведчук - 19.02.2025, ПРАЙМ

Зеленский может подвести Украину к разделу, заявил Медведчук

Серьезные ошибки Владимира Зеленского и его команды могут привести к разделу Украины, при котором большая часть страны объединится с Россией. Об этом в... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T10:52+0300

2025-02-19T10:52+0300

2025-02-19T10:52+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Серьезные ошибки Владимира Зеленского и его команды могут привести к разделу Украины, при котором большая часть страны объединится с Россией. Об этом в авторской колонке для медиаплатформы "Смотрим.ру" написал председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук."Россия возвращает себе обратно территории, и, несмотря на визги Зеленского, это признается США и большинством стран. Но процесс только в самом начале, ситуация для украинской государственности будет значительно хуже, тем более по факту она прекратила свое существование", - отметил он.Медведчук также утверждает, что процесс возвращения Россией своих территорий только начался, а будущая судьба Украины будет еще хуже, так как она фактически перестала существовать. Он считает, что курс на украинизацию, начатый Зеленским, изначально предполагал территориальные потери.Переговоры делегаций России США в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа и освещали двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине, а также подготовку к предстоящей встрече лидеров двух стран.

https://1prime.ru/20250219/medvedev-855052540.html

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украина, владимир зеленский