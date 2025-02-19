https://1prime.ru/20250219/zelenskiy-855068770.html

Зеленский отказывается платить по счету Трампа, занижая сумму в пять раз

Зеленский отказывается платить по счету Трампа, занижая сумму в пять раз - 19.02.2025, ПРАЙМ

Зеленский отказывается платить по счету Трампа, занижая сумму в пять раз

Владимир Зеленский заявил, что с февраля 2022 года США выделили Украине менее 100 миллиардов долларов военной и финансовой помощи, что впятеро меньше цифр,... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T16:06+0300

2025-02-19T16:06+0300

2025-02-19T16:06+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что с февраля 2022 года США выделили Украине менее 100 миллиардов долларов военной и финансовой помощи, что впятеро меньше цифр, заявленных американским президентом Дональдом Трампом. "Думаю, надо разобраться с (иностранной) помощью (Украине)... У нас (Киева и Вашингтона - ред.) совершенно разные цифры... Война стоила нам 320 миллиардов долларов. (Из них) 120 миллиардов - это мы, налогоплательщики, народ Украины. (Другие) 200 миллиардов - это (помощь) Соединенных Штатов и Евроcоюза... Когда мы говорим об оружии - в общей сложности 320 миллиардов... США дали нам 67 миллиардов (долларов) оружием и 31,5 миллиарда прямой финансовой помощи в бюджет... Это нельзя насчитывать как 500 миллиардов. "Вот это всё стоило 500 миллиардов, и верните нам эти... миллиарды минералами и так далее" - это не серьезный разговор", - сказал Зеленский на пресс-конференции, трансляция которой прошла на украинском телеканале "Общественное". Третьего февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Четырнадцатого февраля газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Пятнадцатого февраля сам Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. По словам представителя совета по нацбезопасности США Брайана Хьюза, тем самым Зеленский поступил недальновидно.

https://1prime.ru/20250219/zelenskiy-855056375.html

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украина, владимир зеленский