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Вэнс предупредил Зеленского насчет критики в адрес Трампа - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Вэнс предупредил Зеленского насчет критики в адрес Трампа
Вэнс предупредил Зеленского насчет критики в адрес Трампа - 19.02.2025, ПРАЙМ
Вэнс предупредил Зеленского насчет критики в адрес Трампа
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что нападки Владимира Зеленского на президента Дональда Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T21:12+0300
2025-02-19T21:00+0300
политика
джей ди вэнс
владимир зеленский
критика
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 19 фев — ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что нападки Владимира Зеленского на президента Дональда Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому."Идея о том, что Зеленский изменит мнение президента, критикуя его в публичном пространстве, — все, кто знает Трампа, скажут вам, что это ужасный способ взаимодействовать с этой администрацией", — сказал Вэнс в интервью британской газете Daily Mail.Как отмечает издание, обострение риторики между Вашингтоном и Киевом происходит на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Трамп ранее резко высказался о Зеленском в соцсети Truth Social, назвав его "диктатором без выборов" и предупредив, что тот "может потерять свою страну".По словам Вэнса, Зеленский получает "неправильные советы" о взаимодействии с новой администрацией США и три года находился в условиях, когда его действия не подвергались критике."Мы, конечно, поддерживаем украинский народ, восхищаемся мужеством их солдат, но очевидно, что этот конфликт должен как можно скорее завершиться. Это политика президента США, и она основана не на российской дезинформации, а на том, что Дональд Трамп давно сформировал свое четкое геополитическое видение", — подчеркнул вице-президент США.
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джей ди вэнс, владимир зеленский, критика, дональд трамп
Политика, Джей Ди Вэнс, Владимир Зеленский, критика, Дональд Трамп
21:12 19.02.2025
 
Вэнс предупредил Зеленского насчет критики в адрес Трампа

Вэнс предупредил Зеленского насчет критики Трампа в публичном пространстве

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. VanceДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. Vance
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ВАШИНГТОН, 19 фев — ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что нападки Владимира Зеленского на президента Дональда Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому.
"Идея о том, что Зеленский изменит мнение президента, критикуя его в публичном пространстве, — все, кто знает Трампа, скажут вам, что это ужасный способ взаимодействовать с этой администрацией", — сказал Вэнс в интервью британской газете Daily Mail.
Как отмечает издание, обострение риторики между Вашингтоном и Киевом происходит на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Трамп ранее резко высказался о Зеленском в соцсети Truth Social, назвав его "диктатором без выборов" и предупредив, что тот "может потерять свою страну".
По словам Вэнса, Зеленский получает "неправильные советы" о взаимодействии с новой администрацией США и три года находился в условиях, когда его действия не подвергались критике.
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"Мы, конечно, поддерживаем украинский народ, восхищаемся мужеством их солдат, но очевидно, что этот конфликт должен как можно скорее завершиться. Это политика президента США, и она основана не на российской дезинформации, а на том, что Дональд Трамп давно сформировал свое четкое геополитическое видение", — подчеркнул вице-президент США.
 
ПолитикаДжей Ди ВэнсВладимир ЗеленскийкритикаДональд Трамп
 
 
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