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Вэнс предупредил Зеленского насчет критики в адрес Трампа

Вэнс предупредил Зеленского насчет критики в адрес Трампа - 19.02.2025, ПРАЙМ

Вэнс предупредил Зеленского насчет критики в адрес Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что нападки Владимира Зеленского на президента Дональда Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому. | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T21:12+0300

2025-02-19T21:12+0300

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политика

джей ди вэнс

владимир зеленский

критика

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 19 фев — ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что нападки Владимира Зеленского на президента Дональда Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому."Идея о том, что Зеленский изменит мнение президента, критикуя его в публичном пространстве, — все, кто знает Трампа, скажут вам, что это ужасный способ взаимодействовать с этой администрацией", — сказал Вэнс в интервью британской газете Daily Mail.Как отмечает издание, обострение риторики между Вашингтоном и Киевом происходит на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Трамп ранее резко высказался о Зеленском в соцсети Truth Social, назвав его "диктатором без выборов" и предупредив, что тот "может потерять свою страну".По словам Вэнса, Зеленский получает "неправильные советы" о взаимодействии с новой администрацией США и три года находился в условиях, когда его действия не подвергались критике."Мы, конечно, поддерживаем украинский народ, восхищаемся мужеством их солдат, но очевидно, что этот конфликт должен как можно скорее завершиться. Это политика президента США, и она основана не на российской дезинформации, а на том, что Дональд Трамп давно сформировал свое четкое геополитическое видение", — подчеркнул вице-президент США.

https://1prime.ru/20250214/vens-854943608.html

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джей ди вэнс, владимир зеленский, критика, дональд трамп