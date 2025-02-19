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Вэнс предупредил Зеленского насчет критики в адрес Трампа
Вэнс предупредил Зеленского насчет критики в адрес Трампа - 19.02.2025, ПРАЙМ
Вэнс предупредил Зеленского насчет критики в адрес Трампа
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что нападки Владимира Зеленского на президента Дональда Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T21:12+0300
2025-02-19T21:12+0300
2025-02-19T21:00+0300
политика
джей ди вэнс
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критика
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ВАШИНГТОН, 19 фев — ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что нападки Владимира Зеленского на президента Дональда Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому."Идея о том, что Зеленский изменит мнение президента, критикуя его в публичном пространстве, — все, кто знает Трампа, скажут вам, что это ужасный способ взаимодействовать с этой администрацией", — сказал Вэнс в интервью британской газете Daily Mail.Как отмечает издание, обострение риторики между Вашингтоном и Киевом происходит на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Трамп ранее резко высказался о Зеленском в соцсети Truth Social, назвав его "диктатором без выборов" и предупредив, что тот "может потерять свою страну".По словам Вэнса, Зеленский получает "неправильные советы" о взаимодействии с новой администрацией США и три года находился в условиях, когда его действия не подвергались критике."Мы, конечно, поддерживаем украинский народ, восхищаемся мужеством их солдат, но очевидно, что этот конфликт должен как можно скорее завершиться. Это политика президента США, и она основана не на российской дезинформации, а на том, что Дональд Трамп давно сформировал свое четкое геополитическое видение", — подчеркнул вице-президент США.
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джей ди вэнс, владимир зеленский, критика, дональд трамп
Политика, Джей Ди Вэнс, Владимир Зеленский, критика, Дональд Трамп
Вэнс предупредил Зеленского насчет критики в адрес Трампа
Вэнс предупредил Зеленского насчет критики Трампа в публичном пространстве
ВАШИНГТОН, 19 фев — ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что нападки Владимира Зеленского на президента Дональда Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому.
"Идея о том, что Зеленский изменит мнение президента, критикуя его в публичном пространстве, — все, кто знает Трампа, скажут вам, что это ужасный способ взаимодействовать с этой администрацией", — сказал Вэнс в интервью британской газете Daily Mail.
Как отмечает издание, обострение риторики между Вашингтоном и Киевом происходит на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Трамп ранее резко высказался о Зеленском в соцсети Truth Social, назвав его "диктатором без выборов" и предупредив, что тот "может потерять свою страну".
По словам Вэнса, Зеленский получает "неправильные советы" о взаимодействии с новой администрацией США и три года находился в условиях, когда его действия не подвергались критике.
Вэнс высказался об угрозах для Европы
"Мы, конечно, поддерживаем украинский народ, восхищаемся мужеством их солдат, но очевидно, что этот конфликт должен как можно скорее завершиться. Это политика президента США, и она основана не на российской дезинформации, а на том, что Дональд Трамп давно сформировал свое четкое геополитическое видение", — подчеркнул вице-президент США.