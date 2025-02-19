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Маск пошутил о "высокой популярности" Зеленского - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Маск пошутил о "высокой популярности" Зеленского
Маск пошутил о "высокой популярности" Зеленского - 19.02.2025, ПРАЙМ
Маск пошутил о "высокой популярности" Зеленского
Американский предприниматель Илон Маск иронично отреагировал на утверждения Владимира Зеленского о его высокой популярности среди украинцев, предположив, что в... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T21:11+0300
2025-02-19T21:11+0300
политика
илон маск
владимир зеленский
выборы
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск иронично отреагировал на утверждения Владимира Зеленского о его высокой популярности среди украинцев, предположив, что в таком случае тот должен быть рад проведению выборов на Украине. Ранее в среду Зеленский заявил, что доверие на Украине к нему "более 57%", сославшись на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Примечательно, что эти данные были опубликованы институтом спустя несколько часов после заявления президента США Дональда Трампа о том, что рейтинг Зеленского опустился до 4%, а на Украине следует провести выборы. На прошлой неделе Зеленский утверждал, что украинцы не хотят выборов, а тем, кто на них надеется, предлагал "выбрать другое гражданство". "Ну, тогда он должен быть рад проведению выборов, если он так популярен!" - ответил Маск на публикацию пользователя соцсети Х, опубликовавшего заявление Зеленского с утверждениями о высоком уровне его одобрения украинцами. Трамп в среду еще раз заявил, что поддержка Зеленского в украинских опросах крайне низка, и назвал его "диктатором без выборов".
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илон маск, владимир зеленский, выборы
Политика, Илон Маск, Владимир Зеленский, Выборы
21:11 19.02.2025
 
Маск пошутил о "высокой популярности" Зеленского

Маск пошутил о "высокой популярности" Зеленского: он должен быть рад выборам

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск иронично отреагировал на утверждения Владимира Зеленского о его высокой популярности среди украинцев, предположив, что в таком случае тот должен быть рад проведению выборов на Украине.
Ранее в среду Зеленский заявил, что доверие на Украине к нему "более 57%", сославшись на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Примечательно, что эти данные были опубликованы институтом спустя несколько часов после заявления президента США Дональда Трампа о том, что рейтинг Зеленского опустился до 4%, а на Украине следует провести выборы. На прошлой неделе Зеленский утверждал, что украинцы не хотят выборов, а тем, кто на них надеется, предлагал "выбрать другое гражданство".
"Ну, тогда он должен быть рад проведению выборов, если он так популярен!" - ответил Маск на публикацию пользователя соцсети Х, опубликовавшего заявление Зеленского с утверждениями о высоком уровне его одобрения украинцами.
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Трамп в среду еще раз заявил, что поддержка Зеленского в украинских опросах крайне низка, и назвал его "диктатором без выборов".
 
ПолитикаИлон МаскВладимир ЗеленскийВыборы
 
 
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