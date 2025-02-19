https://1prime.ru/20250219/zelenskiy-855082514.html

Маск пошутил о "высокой популярности" Зеленского

Маск пошутил о "высокой популярности" Зеленского - 19.02.2025, ПРАЙМ

Маск пошутил о "высокой популярности" Зеленского

Американский предприниматель Илон Маск иронично отреагировал на утверждения Владимира Зеленского о его высокой популярности среди украинцев, предположив, что в... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T21:11+0300

2025-02-19T21:11+0300

2025-02-19T21:11+0300

политика

илон маск

владимир зеленский

выборы

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b23c8d37cd468f335f3dd81193b05027.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск иронично отреагировал на утверждения Владимира Зеленского о его высокой популярности среди украинцев, предположив, что в таком случае тот должен быть рад проведению выборов на Украине. Ранее в среду Зеленский заявил, что доверие на Украине к нему "более 57%", сославшись на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Примечательно, что эти данные были опубликованы институтом спустя несколько часов после заявления президента США Дональда Трампа о том, что рейтинг Зеленского опустился до 4%, а на Украине следует провести выборы. На прошлой неделе Зеленский утверждал, что украинцы не хотят выборов, а тем, кто на них надеется, предлагал "выбрать другое гражданство". "Ну, тогда он должен быть рад проведению выборов, если он так популярен!" - ответил Маск на публикацию пользователя соцсети Х, опубликовавшего заявление Зеленского с утверждениями о высоком уровне его одобрения украинцами. Трамп в среду еще раз заявил, что поддержка Зеленского в украинских опросах крайне низка, и назвал его "диктатором без выборов".

https://1prime.ru/20250218/mask-855027326.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

илон маск, владимир зеленский, выборы