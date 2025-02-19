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В "Дом.РФ" подсчитали, сколько россияне потратили на покупку жилья

В "Дом.РФ" подсчитали, сколько россияне потратили на покупку жилья - 19.02.2025, ПРАЙМ

В "Дом.РФ" подсчитали, сколько россияне потратили на покупку жилья

Россияне по результатам 2024 года потратили на покупку квартир и домов 14,4 триллиона рублей, что на 20% меньше, чем в 2023 году, говорится в сообщении "Дом.РФ" | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T10:42+0300

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2025-02-19T10:42+0300

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Россияне по результатам 2024 года потратили на покупку квартир и домов 14,4 триллиона рублей, что на 20% меньше, чем в 2023 году, говорится в сообщении "Дом.РФ" по итогам встречи главы госкомпании Виталия Мутко с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным. "Общая сумма, направленная в прошлом году на приобретение квартир и домов, составила 7% ВВП (200 триллиона рублей). Всего же за прошедшие четыре года наши граждане потратили около 58 триллионов рублей на покупку более 13 миллионов жилых помещений", – цитирует Мутко пресс-служба "Дом.РФ". Как указывается в сообщении госкомпании, по результатам 2024 года объем вложенных в покупку жилья средства в основном сократился за счет вторичного рынка, где снижение показателя составило 32% (до 6,7 триллиона рублей). На рынке новостроек по итогам 2024 года россияне потратили 7,7 триллиона рублей (-5% относительно предыдущего года). Застройщики привлекли 5,9 триллиона рублей, а на сегмент индивидуального жилищного строительства пришлось около 1,8 триллиона рублей, подсчитали в "Дом.РФ".

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