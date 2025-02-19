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Россиянам назвали способ сэкономить 5-10 тысяч рублей на оплате ЖКУ - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Россиянам назвали способ сэкономить 5-10 тысяч рублей на оплате ЖКУ
Россиянам назвали способ сэкономить 5-10 тысяч рублей на оплате ЖКУ - 19.02.2025, ПРАЙМ
Россиянам назвали способ сэкономить 5-10 тысяч рублей на оплате ЖКУ
Сократить счета за коммуналку возможно, если пристально следить за платежными документами, вовремя ремонтировать сантехнику и сократить энергопотребление,... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T02:02+0300
2025-02-19T02:02+0300
энергетика
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Сократить счета за коммуналку возможно, если пристально следить за платежными документами, вовремя ремонтировать сантехнику и сократить энергопотребление, рассказал агентству “Прайм” Виталий Матвеев, начальник департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ.Самым действенным способом сэкономить является контроль за платежами, считает он. Во-первых, не стоит поддаваться импульсу оплатить платежку за ЖКУ сразу же, как только, она оказалась у вас в руках. Необходимо убедиться, что это документы действительно от управляющей компании (оператора).“Встречаются случаи, когда мошенники помещают в почтовые ящики жильцов поддельные платежки, очень похожие на оригинальные. Соответственно, оплатив поддельную квитанцию, получить свои деньги назад будет затруднительно, если вообще возможно”, - предупредил юрист.Во-вторых, нужно убедиться, что эта платежка относится именно к вашему жилому помещению. В случае, если вы случайно оплатите счет соседа, средства не пропадут, но их перенос на нужный лицевой счет потребует дополнительных усилий плюс упущенная выгода от невозможности использовать данные деньги какое-то время.В-третьих, надо проверить, чтобы в платежке были только услуги, которые вам оказывались. Например, там не должно быть строки за пользование радиоточкой, если она отключена.В-четвертых, следует контролировать начисленные вам платежи за каждую услугу. Особое внимание необходимо уделить электричеству, водоснабжению, водоотведению и всем аналогичным услугам, размер платежа за которые зависит от фактически потребленных услуг. У вас обязательно должны стоять приборы учета на все коммунальные услуги. Но бывает, что их данные либо не доходят, либо по каким-то причинам не принимаются к расчету. Соответственно, сумма в платежке указывается не по фактическому потреблению, а по нормативам, которые почти всегда оказываются больше фактического потребления. И за этим тоже надо следить.Если сумма за жилищно-коммунальные услуги в платежке оказалась выше ваших расчетов, а управляющая компания или предоставляющий услугу оператор отказывается сделать перерасчет в вашу пользу, то настаивайте на выдаче вам акта сверки, на основании которого, если ваши подозрения в необоснованной переплате подтвердились, можно будет подавать досудебную претензию.И, наконец, следите за состоянием вашей домашней сантехники. Подтекающий кран или бачок унитаза может обойтись в дополнительные десятки, а то и сотни рублей. Многие уже заменили лампы накаливания на энергосберегающие, а старую "прожорливую" технику на экземпляры с низким энергопотреблением, а те, кто этого не сделал, должны поспешить. Так, замена ламп на светодиодные может сэкономить несколько тысяч рублей в год. То же касается техники с высокой энергоэффективностью. Даже мелочи - использование двухфакторных счетчиков, если вы стираете и моете посуду по ночам и перерасчет за коммуналку в месяцы, когда вы не живете в квартире - дают свою экономию.В совокупности внимание к платежным документам и разумная экономия позволяют сэкономить от 5 до 10 тысяч рублей в год, заключил Матвеев.
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тарифы жкх, жкх, долги по жкх, оплата жкх, оплата жку, платежки за жкх, общество , финансы
Энергетика, тарифы ЖКХ, ЖКХ, долги по ЖКХ, оплата ЖКХ, оплата ЖКУ, платежки за ЖКХ, Общество , Финансы
02:02 19.02.2025
 
Россиянам назвали способ сэкономить 5-10 тысяч рублей на оплате ЖКУ

Эксперт Матвеев: сэкономить на коммуналке поможет изучение платежных документов

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВ России вырастут тарифы ЖКХ
В России вырастут тарифы ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Сократить счета за коммуналку возможно, если пристально следить за платежными документами, вовремя ремонтировать сантехнику и сократить энергопотребление, рассказал агентству “Прайм” Виталий Матвеев, начальник департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ.
Самым действенным способом сэкономить является контроль за платежами, считает он. Во-первых, не стоит поддаваться импульсу оплатить платежку за ЖКУ сразу же, как только, она оказалась у вас в руках. Необходимо убедиться, что это документы действительно от управляющей компании (оператора).
“Встречаются случаи, когда мошенники помещают в почтовые ящики жильцов поддельные платежки, очень похожие на оригинальные. Соответственно, оплатив поддельную квитанцию, получить свои деньги назад будет затруднительно, если вообще возможно”, - предупредил юрист.
Во-вторых, нужно убедиться, что эта платежка относится именно к вашему жилому помещению. В случае, если вы случайно оплатите счет соседа, средства не пропадут, но их перенос на нужный лицевой счет потребует дополнительных усилий плюс упущенная выгода от невозможности использовать данные деньги какое-то время.
В-третьих, надо проверить, чтобы в платежке были только услуги, которые вам оказывались. Например, там не должно быть строки за пользование радиоточкой, если она отключена.
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В-четвертых, следует контролировать начисленные вам платежи за каждую услугу. Особое внимание необходимо уделить электричеству, водоснабжению, водоотведению и всем аналогичным услугам, размер платежа за которые зависит от фактически потребленных услуг. У вас обязательно должны стоять приборы учета на все коммунальные услуги. Но бывает, что их данные либо не доходят, либо по каким-то причинам не принимаются к расчету. Соответственно, сумма в платежке указывается не по фактическому потреблению, а по нормативам, которые почти всегда оказываются больше фактического потребления. И за этим тоже надо следить.
Если сумма за жилищно-коммунальные услуги в платежке оказалась выше ваших расчетов, а управляющая компания или предоставляющий услугу оператор отказывается сделать перерасчет в вашу пользу, то настаивайте на выдаче вам акта сверки, на основании которого, если ваши подозрения в необоснованной переплате подтвердились, можно будет подавать досудебную претензию.
И, наконец, следите за состоянием вашей домашней сантехники. Подтекающий кран или бачок унитаза может обойтись в дополнительные десятки, а то и сотни рублей. Многие уже заменили лампы накаливания на энергосберегающие, а старую "прожорливую" технику на экземпляры с низким энергопотреблением, а те, кто этого не сделал, должны поспешить. Так, замена ламп на светодиодные может сэкономить несколько тысяч рублей в год. То же касается техники с высокой энергоэффективностью. Даже мелочи - использование двухфакторных счетчиков, если вы стираете и моете посуду по ночам и перерасчет за коммуналку в месяцы, когда вы не живете в квартире - дают свою экономию.
В совокупности внимание к платежным документам и разумная экономия позволяют сэкономить от 5 до 10 тысяч рублей в год, заключил Матвеев.
 
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