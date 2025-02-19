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В Госдуме предложили запретить взимать комиссию за оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили запретить взимать комиссию за оплату услуг ЖКХ - 19.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили запретить взимать комиссию за оплату услуг ЖКХ
Замруководителя фракции "Новые люди" Александр Демин предложил запретить взимать комиссию за оплату услуг ЖКХ, обращение есть в распоряжении РИА Новости. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T18:45+0300
2025-02-19T18:45+0300
2025-02-19T18:45+0300
экономика
госдума
комиссия
оплата жкх
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Замруководителя фракции "Новые люди" Александр Демин предложил запретить взимать комиссию за оплату услуг ЖКХ, обращение есть в распоряжении РИА Новости. Данное письмо Демин направил в правительство РФ. "Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович (Мишустин - председатель правительства РФ), рассмотреть возможность распространения запрета на взимание комиссионного вознаграждения за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги для всех граждан Российской Федерации", - сказано в документе. Уточняется, что в соответствии с распоряжением правительства РФ существует список лиц, которые освобождены от комиссии при оплате коммунальных услуг. В указанный перечень включены: многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий и члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. "При этом подавляющее большинство граждан продолжает уплачивать комиссионное вознаграждение, что является существенной финансовой нагрузкой, особенно на фоне высокой инфляции и постоянном росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги", - отмечается в документе. По словам автора обращения, при современном уровне цифровизации банковского сектора, платежных систем и почтовой связи взимание комиссий за оплату ЖКУ, которые по факту являются обязательными платежами для всех граждан России, представляется неоправданным.
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госдума, комиссия, оплата жкх
Экономика, Госдума, комиссия, оплата ЖКХ
В Госдуме предложили запретить взимать комиссию за оплату услуг ЖКХ
Депутат Госдумы предложил запретить взимать комиссию за оплату услуг ЖКХ
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Замруководителя фракции "Новые люди" Александр Демин предложил запретить взимать комиссию за оплату услуг ЖКХ, обращение есть в распоряжении РИА Новости.
Данное письмо Демин направил в правительство РФ.
"Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович (Мишустин - председатель правительства РФ), рассмотреть возможность распространения запрета на взимание комиссионного вознаграждения за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги для всех граждан Российской Федерации", - сказано в документе.
Уточняется, что в соответствии с распоряжением правительства РФ существует список лиц, которые освобождены от комиссии при оплате коммунальных услуг. В указанный перечень включены: многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий и члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
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"При этом подавляющее большинство граждан продолжает уплачивать комиссионное вознаграждение, что является существенной финансовой нагрузкой, особенно на фоне высокой инфляции и постоянном росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги", - отмечается в документе.
По словам автора обращения, при современном уровне цифровизации банковского сектора, платежных систем и почтовой связи взимание комиссий за оплату ЖКУ, которые по факту являются обязательными платежами для всех граждан России, представляется неоправданным.