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Цены на золото медленно идут вверх
Цены на золото медленно идут вверх - 19.02.2025, ПРАЙМ
Цены на золото медленно идут вверх
Цена на золото в среду вечером незначительно поднимается на фоне сохранения глобальной неопределенности и перед публикацией протокола Федеральной резервной... | 19.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером незначительно поднимается на фоне сохранения глобальной неопределенности и перед публикацией протокола Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.47 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,91 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,03%, до 2 949,91 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - снижалась на 0,91%, до 33,07 доллара за унцию. "На динамику цен на золото влияют несколько взаимосвязанных факторов, включая ожидания снижения процентной ставки ФРС, опасения относительно торговой войны и геополитическую напряженность", - рассказала газете Wall Street Journal аналитик XS.com Рания Гуле (Rania Gule). Позднее в среду Федрезерв опубликует протокол январского заседания, в документе могут содержаться подсказки по планам регулятора относительно ставки, особенно что касается темпов снижения показателя. Протокол "может напрямую повлиять на динамику доллара и, следовательно, на траекторию золота", отмечает эксперт. Среди других влияющих на стоимость золота факторов аналитик также приводит опасения по поводу торговой эскалации между США и Китаем, включая политику торговых пошлин президента США Дональда Трампа, что также "сдвигает рынки в сторону активов-убежищ", полагает аналитик.
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золото, торги, цены
Экономика, золото, Торги, цены
Цены на золото медленно идут вверх
Золото слабо дорожает на фоне сохранения неопределенности
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером незначительно поднимается на фоне сохранения глобальной неопределенности и перед публикацией протокола Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.47 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,91 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,03%, до 2 949,91 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - снижалась на 0,91%, до 33,07 доллара за унцию.
"На динамику цен на золото влияют несколько взаимосвязанных факторов, включая ожидания снижения процентной ставки ФРС, опасения относительно торговой войны и геополитическую напряженность", - рассказала газете Wall Street Journal аналитик XS.com Рания Гуле (Rania Gule).
Позднее в среду Федрезерв опубликует протокол январского заседания, в документе могут содержаться подсказки по планам регулятора относительно ставки, особенно что касается темпов снижения показателя. Протокол "может напрямую повлиять на динамику доллара и, следовательно, на траекторию золота", отмечает эксперт.
Золото дорожает на возможном увеличении спроса со стороны мировых ЦБ
Среди других влияющих на стоимость золота факторов аналитик также приводит опасения по поводу торговой эскалации между США и Китаем, включая политику торговых пошлин президента США Дональда Трампа, что также "сдвигает рынки в сторону активов-убежищ", полагает аналитик.