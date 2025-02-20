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"Ждали во многих странах мира". Новый российский танк вызвал ажиотаж

"Ждали во многих странах мира". Новый российский танк вызвал ажиотаж - 20.02.2025, ПРАЙМ

"Ждали во многих странах мира". Новый российский танк вызвал ажиотаж

Первая публичная демонстрация новейшего российского танка Т-90МС, который был представлен на престижном военном салоне в Абу-Даби, вызвала ажиотаж во многих... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T18:41+0300

2025-02-20T18:41+0300

2025-02-20T18:51+0300

вооружения

россия

танки

т-90мс

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Первая публичная демонстрация новейшего российского танка Т-90МС, который был представлен на престижном военном салоне в Абу-Даби, вызвала ажиотаж во многих странах мира. Ориентированный на зарубежные рынки, обновленный Т-90МС стал мощнее, мобильнее и защищеннее. Об этом рассказывается в публикации обозревателя Филипа Мельчарека для польского издания Interia.Как сообщается в статье, экспортный вариант Т-90МС "ждали во многих странах мира". При этом танк называется "самым мощным танком Кремля" и отмечается, что благодаря ему, в частности, "российской армии удалось занять 20 процентов Украины". Подчеркивается, что новая модификация имеет улучшенную броню, модернизированную электронику, более высокую мобильность. "В танке немало элементов, созданных на основании опыта, полученного в ходе боевых действий, например, противодроновые щиты", - говорится в статье.В то же время автор утверждает, что "русские не скрывают", что обновленный Т-90МС с улучшенной защитой, усиленной огневой мощью и повышенной мобильностью - весьма серьезный конкурент как для американского M1A2 Abrams, так и немецкого Leopard 2A7 и южнокорейского K2 Black Panther. В заключение Мельчарек с плохо скрываемой завистью рассказывает, что новый русский танк вызвал большой интерес в мире, в частности, им заинтересовались ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Судан, Алжир, а также Вьетнам и Индонезия.

https://1prime.ru/20250204/tank-854668760.html

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россия, танки, т-90мс