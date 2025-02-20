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Российский рынок акций растет утром в четверг - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Российский рынок акций растет утром в четверг
Российский рынок акций растет утром в четверг - 20.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет утром в четверг
Российский рынок акций заметно растет в начале основной торговой сессии четверга, приближаясь к отметке 3 300 пунктов по основному индексу, следует из данных... | 20.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно растет в начале основной торговой сессии четверга, приближаясь к отметке 3 300 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск увеличивается на 0,86%, до 3 298,82 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,49% до 1209,88 пункта В частности, сильно дорожают акции "Селигдара" (+2,32%), "Аэрофлота" (+1,41%), "Ростелекома" (+1,07%). Также "Яндекс" дорожает на 1,82%. Выручка МКПАО "Яндекс" по итогам года впервые в истории компании превысила 1 триллион рублей, рост составил 37%, а показатель скорректированной чистой прибыли за это время увеличился почти вдвое, до 100,9 миллиарда, говорится в отчётности компании. Заметно дешевеют акции "Мечела" (префы на 2,12%, обыкновенные акции - на 1,06%), "Московского кредитного банка" (-1,67%), ВТБ (-1,03%), "Газпрома" (-0,82%). "Краткосрочно осторожно смотрим на рынок, движимый исключительно новостями... В течение дня индекс Мосбиржи, по нашему мнению, будет находиться в диапазоне 3270-3310 пунктов. Пока оснований для уверенного закрепления на более высоких ценовых уровнях не видим", - комментирует Евгений Локтюхов из "Промсвязьбанка".
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рынки, торги, акции, мосбиржа
Экономика, Рынки, Торги, Акции, Мосбиржа
10:34 20.02.2025
 
Российский рынок акций растет утром в четверг

Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии четверга

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно растет в начале основной торговой сессии четверга, приближаясь к отметке 3 300 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск увеличивается на 0,86%, до 3 298,82 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,49% до 1209,88 пункта
В частности, сильно дорожают акции "Селигдара" (+2,32%), "Аэрофлота" (+1,41%), "Ростелекома" (+1,07%).
Также "Яндекс" дорожает на 1,82%. Выручка МКПАО "Яндекс" по итогам года впервые в истории компании превысила 1 триллион рублей, рост составил 37%, а показатель скорректированной чистой прибыли за это время увеличился почти вдвое, до 100,9 миллиарда, говорится в отчётности компании.
Заметно дешевеют акции "Мечела" (префы на 2,12%, обыкновенные акции - на 1,06%), "Московского кредитного банка" (-1,67%), ВТБ (-1,03%), "Газпрома" (-0,82%).
"Краткосрочно осторожно смотрим на рынок, движимый исключительно новостями... В течение дня индекс Мосбиржи, по нашему мнению, будет находиться в диапазоне 3270-3310 пунктов. Пока оснований для уверенного закрепления на более высоких ценовых уровнях не видим", - комментирует Евгений Локтюхов из "Промсвязьбанка".
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
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