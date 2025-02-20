https://1prime.ru/20250220/aktsii-855098730.html
Акции "ВСМПО-Ависмы" взлетели после публикации о Boeing и титане
Акции "ВСМПО-Ависмы" взлетели после публикации о Boeing и титане - 20.02.2025, ПРАЙМ
Акции "ВСМПО-Ависмы" взлетели после публикации о Boeing и титане
Акции компании "ВСМПО-Ависма" взлетели после публикации о возможном возобновлении закупки у нее титана американским авиастроительным концерном Boeing, следует... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T11:59+0300
2025-02-20T11:59+0300
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МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Акции компании "ВСМПО-Ависма" взлетели после публикации о возможном возобновлении закупки у нее титана американским авиастроительным концерном Boeing, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг Telegram-канал Shot, не указав источники своих данных, написал, что Boeing планирует возвращение на российский рынок - собирается вновь продавать самолеты и запчасти к ним, а взамен получить поставки титана. На этом фоне акции "ВСМПО-Ависмы", крупнейшего в мире производителя слитков и проката из титановых сплавов, начали бурно расти сразу после открытия торгов. И с 10.29 мск до 10.59 мск по этим бумагам проводился дискретный аукцион - вследствие того, что котировки в течение 10 минут держались более чем на 20% выше уровней закрытия торгов среды. Верхняя граница ценового коридора была сдвинута Мосбиржей до 44 280 рублей. На пике цена акции титанового гиганта доходила до 43 200 рублей - максимума с апреля 2024 года. Затем котировки чуть скорректировались и по состоянию на 11.48 мск составляли 41 700 рублей, что соответствовало росту на 16,5%.
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москва, boeing
Экономика, МОСКВА, Boeing
Акции "ВСМПО-Ависмы" взлетели после публикации о Boeing и титане
Акции "ВСМПО-Ависмы" резко выросли после публикации о Boeing и титане
МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Акции компании "ВСМПО-Ависма" взлетели после публикации о возможном возобновлении закупки у нее титана американским авиастроительным концерном Boeing, следует из данных Московской биржи.
Ранее в четверг Telegram-канал Shot, не указав источники своих данных, написал, что Boeing планирует возвращение на российский рынок - собирается вновь продавать самолеты и запчасти к ним, а взамен получить поставки титана.
На этом фоне акции "ВСМПО-Ависмы", крупнейшего в мире производителя слитков и проката из титановых сплавов, начали бурно расти сразу после открытия торгов. И с 10.29 мск до 10.59 мск по этим бумагам проводился дискретный аукцион - вследствие того, что котировки в течение 10 минут держались более чем на 20% выше уровней закрытия торгов среды. Верхняя граница ценового коридора была сдвинута Мосбиржей до 44 280 рублей.
На пике цена акции титанового гиганта доходила до 43 200 рублей - максимума с апреля 2024 года. Затем котировки чуть скорректировались и по состоянию на 11.48 мск составляли 41 700 рублей, что соответствовало росту на 16,5%.
Boeing планирует возвращение на российский рынок, пишут СМИ