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Российский рынок акций закончил торги повышением
Российский рынок акций закончил торги повышением - 20.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций закончил торги повышением
Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 0,67%, следует из данных Московской биржи. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T19:12+0300
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экономика
российский рынок акций
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 0,67%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,67%, до 3292,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 3,39% до 1263,56 пункта, долларовый РТС - на 2,85%, до 1171,89 пункта. Валютные индексы выросли сильнее на фоне ощутимого укрепления рубля к юаню и доллару в четверг.
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российский рынок акций
Экономика, российский рынок акций
Российский рынок акций закончил торги повышением
Российский рынок акций повысился на 0,67% за основную сессию
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 0,67%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,67%, до 3292,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 3,39% до 1263,56 пункта, долларовый РТС - на 2,85%, до 1171,89 пункта.
Российский рынок акций показал рост
Валютные индексы выросли сильнее на фоне ощутимого укрепления рубля к юаню и доллару в четверг.