https://1prime.ru/20250220/aktsii-855115705.html

Российский рынок акций закончил торги повышением

Российский рынок акций закончил торги повышением - 20.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций закончил торги повышением

Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 0,67%, следует из данных Московской биржи. | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T19:12+0300

2025-02-20T19:12+0300

2025-02-20T19:13+0300

экономика

российский рынок акций

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 0,67%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,67%, до 3292,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 3,39% до 1263,56 пункта, долларовый РТС - на 2,85%, до 1171,89 пункта. Валютные индексы выросли сильнее на фоне ощутимого укрепления рубля к юаню и доллару в четверг.

https://1prime.ru/20250219/aktsii-855079709.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций