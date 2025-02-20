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Российский рынок акций закончил торги повышением - 20.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250220/aktsii-855115705.html
Российский рынок акций закончил торги повышением
Российский рынок акций закончил торги повышением - 20.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций закончил торги повышением
Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 0,67%, следует из данных Московской биржи. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T19:12+0300
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экономика
российский рынок акций
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 0,67%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,67%, до 3292,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 3,39% до 1263,56 пункта, долларовый РТС - на 2,85%, до 1171,89 пункта. Валютные индексы выросли сильнее на фоне ощутимого укрепления рубля к юаню и доллару в четверг.
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российский рынок акций
Экономика, российский рынок акций
19:12 20.02.2025 (обновлено: 19:13 20.02.2025)
 
Российский рынок акций закончил торги повышением

Российский рынок акций повысился на 0,67% за основную сессию

© CC BY 2.0 / BybitФондовая биржа
Фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© CC BY 2.0 / Bybit
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 0,67%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,67%, до 3292,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 3,39% до 1263,56 пункта, долларовый РТС - на 2,85%, до 1171,89 пункта.
Фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
Российский рынок акций показал рост
Вчера, 19:00
Валютные индексы выросли сильнее на фоне ощутимого укрепления рубля к юаню и доллару в четверг.
 
Экономикароссийский рынок акций
 
 
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