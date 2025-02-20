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Вэнс объяснил, от чего зависит прочность альянсов США с Европой - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Вэнс объяснил, от чего зависит прочность альянсов США с Европой
Вэнс объяснил, от чего зависит прочность альянсов США с Европой - 20.02.2025, ПРАЙМ
Вэнс объяснил, от чего зависит прочность альянсов США с Европой
Соединенные Штаты продолжат участие в союзах с европейскими странами, однако прочность будет зависеть от политического курса, который они выберут, заявил в... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T19:11+0300
2025-02-20T19:06+0300
политика
джей ди вэнс
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ВАШИНГТОН, 20 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты продолжат участие в союзах с европейскими странами, однако прочность будет зависеть от политического курса, который они выберут, заявил в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Мы, конечно, продолжим важные альянсы с Европой, но их сила будет зависеть от того, в каком направлении развиваются наши общества", — сказал Вэнс на конференции консерваторов (CPAC), которая проходит в Вашингтоне. Трансляцию вели организаторы. По его словам, некоторые европейские страны в значительной степени полагаются на финансовую поддержку США, в частности, он отметил, что оборона Германии "полностью субсидируется американскими налогоплательщиками". Вэнс подчеркнул, что президент Дональд Трамп ожидает от европейских партнеров более активного участия в вопросах безопасности, особенно в контексте Украины. "Мы давно призываем Европу взять на себя большую ответственность за свою оборону, и сейчас это особенно важно", — добавил он.
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джей ди вэнс
Политика, Джей Ди Вэнс
19:11 20.02.2025
 
Вэнс объяснил, от чего зависит прочность альянсов США с Европой

США сохранят альянсы с Европой, но их прочность зависит от политики этих стран – Вэнс

© Фото : MSC/Lennart PreissВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© Фото : MSC/Lennart Preiss
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ВАШИНГТОН, 20 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты продолжат участие в союзах с европейскими странами, однако прочность будет зависеть от политического курса, который они выберут, заявил в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы, конечно, продолжим важные альянсы с Европой, но их сила будет зависеть от того, в каком направлении развиваются наши общества", — сказал Вэнс на конференции консерваторов (CPAC), которая проходит в Вашингтоне. Трансляцию вели организаторы.
По его словам, некоторые европейские страны в значительной степени полагаются на финансовую поддержку США, в частности, он отметил, что оборона Германии "полностью субсидируется американскими налогоплательщиками".
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
Вэнс предупредил Зеленского насчет критики в адрес Трампа
Вчера, 21:12
Вэнс подчеркнул, что президент Дональд Трамп ожидает от европейских партнеров более активного участия в вопросах безопасности, особенно в контексте Украины. "Мы давно призываем Европу взять на себя большую ответственность за свою оборону, и сейчас это особенно важно", — добавил он.
 
ПолитикаДжей Ди Вэнс
 
 
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