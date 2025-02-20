https://1prime.ru/20250220/alyans-855115329.html
Вэнс объяснил, от чего зависит прочность альянсов США с Европой
Вэнс объяснил, от чего зависит прочность альянсов США с Европой - 20.02.2025, ПРАЙМ
Вэнс объяснил, от чего зависит прочность альянсов США с Европой
Соединенные Штаты продолжат участие в союзах с европейскими странами, однако прочность будет зависеть от политического курса, который они выберут, заявил в... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T19:11+0300
2025-02-20T19:11+0300
2025-02-20T19:06+0300
политика
джей ди вэнс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969396_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aaf848318104c052fc945f7405bc1710.jpg
ВАШИНГТОН, 20 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты продолжат участие в союзах с европейскими странами, однако прочность будет зависеть от политического курса, который они выберут, заявил в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Мы, конечно, продолжим важные альянсы с Европой, но их сила будет зависеть от того, в каком направлении развиваются наши общества", — сказал Вэнс на конференции консерваторов (CPAC), которая проходит в Вашингтоне. Трансляцию вели организаторы. По его словам, некоторые европейские страны в значительной степени полагаются на финансовую поддержку США, в частности, он отметил, что оборона Германии "полностью субсидируется американскими налогоплательщиками". Вэнс подчеркнул, что президент Дональд Трамп ожидает от европейских партнеров более активного участия в вопросах безопасности, особенно в контексте Украины. "Мы давно призываем Европу взять на себя большую ответственность за свою оборону, и сейчас это особенно важно", — добавил он.
https://1prime.ru/20250219/zelenskiy-855082361.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969396_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a214ba915241c4b49310c9edfc7d0a77.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джей ди вэнс
Вэнс объяснил, от чего зависит прочность альянсов США с Европой
США сохранят альянсы с Европой, но их прочность зависит от политики этих стран – Вэнс
ВАШИНГТОН, 20 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты продолжат участие в союзах с европейскими странами, однако прочность будет зависеть от политического курса, который они выберут, заявил в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы, конечно, продолжим важные альянсы с Европой, но их сила будет зависеть от того, в каком направлении развиваются наши общества", — сказал Вэнс на конференции консерваторов (CPAC), которая проходит в Вашингтоне. Трансляцию вели организаторы.
По его словам, некоторые европейские страны в значительной степени полагаются на финансовую поддержку США, в частности, он отметил, что оборона Германии "полностью субсидируется американскими налогоплательщиками".
Вэнс предупредил Зеленского насчет критики в адрес Трампа
Вэнс подчеркнул, что президент Дональд Трамп ожидает от европейских партнеров более активного участия в вопросах безопасности, особенно в контексте Украины. "Мы давно призываем Европу взять на себя большую ответственность за свою оборону, и сейчас это особенно важно", — добавил он.