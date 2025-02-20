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Эксперт назвал российский металл, который может заменить титан в iPhone
Эксперт назвал российский металл, который может заменить титан в iPhone - 20.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал российский металл, который может заменить титан в iPhone
Перспектива налаживания отношений с США делает поставки российского низкоуглеродного алюминия на китайские заводы для сборки смартфонов iPhone вполне реальной,... | 20.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Перспектива налаживания отношений с США делает поставки российского низкоуглеродного алюминия на китайские заводы для сборки смартфонов iPhone вполне реальной, такое мнение РИА Новости высказал главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов. Ранее СМИ передали со ссылкой на аналитика цепочки поставок компании Apple Джеффа Пу, что компания может отказаться от использования титана в iPhone 17 Pro "в пользу экологичного алюминия". "Если с США отношения налаживаются... то поставки российского металла на китайские заводы по сборке iPhone вполне реальны, тем более что российский металл низкоуглеродный, и компания сможет использовать это в своей маркетинговой стратегии", - прокомментировал Худалов. При этом ограничения на российский металл в самих США может и не отменяться, но алюминий пойдёт в Китай, а уже оттуда в Штаты будут ввозить смартфоны, уточнил он. Ранее, в апреле прошлого года, США и Великобритания ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на своих биржах - Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME). Такие ограничения на торговлю на биржах не распространяются на алюминий, никель и медь, произведенные до 13 апреля 2024 года, также допускаются отдельные случаи ввоза партии.
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бизнес, apple, промышленность
Бизнес, Apple, Промышленность
Эксперт назвал российский металл, который может заменить титан в iPhone
Эксперт Худалов: экологичный алюминий из РФ может заменить титан в iPhone 17 Pro
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Перспектива налаживания отношений с США делает поставки российского низкоуглеродного алюминия на китайские заводы для сборки смартфонов iPhone вполне реальной, такое мнение РИА Новости высказал главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов.
Ранее СМИ передали со ссылкой на аналитика цепочки поставок компании Apple Джеффа Пу, что компания может отказаться от использования титана в iPhone 17 Pro "в пользу экологичного алюминия".
"Если с США отношения налаживаются... то поставки российского металла на китайские заводы по сборке iPhone вполне реальны, тем более что российский металл низкоуглеродный, и компания сможет использовать это в своей маркетинговой стратегии", - прокомментировал Худалов.
При этом ограничения на российский металл в самих США может и не отменяться, но алюминий пойдёт в Китай, а уже оттуда в Штаты будут ввозить смартфоны, уточнил он.
Ранее, в апреле прошлого года, США и Великобритания ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на своих биржах - Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME). Такие ограничения на торговлю на биржах не распространяются на алюминий, никель и медь, произведенные до 13 апреля 2024 года, также допускаются отдельные случаи ввоза партии.
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