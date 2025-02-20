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Макрон высказался о перспективах создания общей армии Евросоюза - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Макрон высказался о перспективах создания общей армии Евросоюза
Макрон высказался о перспективах создания общей армии Евросоюза - 20.02.2025, ПРАЙМ
Макрон высказался о перспективах создания общей армии Евросоюза
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что консенсус по созданию общей армии ЕС на данный момент невозможен. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T21:36+0300
2025-02-20T21:36+0300
политика
эммануэль макрон
евросоюз
армия
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ПАРИЖ, 20 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что консенсус по созданию общей армии ЕС на данный момент невозможен. "Возможно, общая армия должна быть нашей целью. Но наши политические системы сегодня очень разные. Будет ли консенсус сегодня? Я так не думаю", - сказал он, отвечая на вопросы французов в прямом эфире в своем аккаунте в соцсети Х. При этом он отметил, что "много говорил с британскими и другими партнерами" об отправке военных на Украину для гарантий безопасности после возможного заключения мирного соглашения. По его словам, на данный момент этот вопрос не стоит, но такая вероятность не исключается. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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эммануэль макрон, евросоюз, армия
Политика, Эммануэль Макрон, Евросоюз, армия
21:36 20.02.2025
 
Макрон высказался о перспективах создания общей армии Евросоюза

Макрон: консенсус по созданию общей армии ЕС на данный момент невозможен

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 20 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что консенсус по созданию общей армии ЕС на данный момент невозможен.
"Возможно, общая армия должна быть нашей целью. Но наши политические системы сегодня очень разные. Будет ли консенсус сегодня? Я так не думаю", - сказал он, отвечая на вопросы французов в прямом эфире в своем аккаунте в соцсети Х.
При этом он отметил, что "много говорил с британскими и другими партнерами" об отправке военных на Украину для гарантий безопасности после возможного заключения мирного соглашения. По его словам, на данный момент этот вопрос не стоит, но такая вероятность не исключается.
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Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
 
ПолитикаЭммануэль МакронЕвросоюзармия
 
 
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