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Авиация сбросила более 400 тонн воды для тушения пожара в Москве - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Авиация сбросила более 400 тонн воды для тушения пожара в Москве
Авиация сбросила более 400 тонн воды для тушения пожара в Москве - 20.02.2025, ПРАЙМ
Авиация сбросила более 400 тонн воды для тушения пожара в Москве
Авиация сбросила более 400 тонн воды для тушения пожара на Варшавском шоссе в Москве, где горит здание Института вычислительной техники, сообщает пресс-служба... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T06:13+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Авиация сбросила более 400 тонн воды для тушения пожара на Варшавском шоссе в Москве, где горит здание Института вычислительной техники, сообщает пресс-служба МЧС России. Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел поздно вечером в среду на Варшавском шоссе в Москве, в здании Института вычислительной техники. До приезда спасателей 30 человек сами покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием. В ликвидации ЧП, по данным МЧС РФ, задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники, к тушению пожара привлекли и вертолет. Позднее пресс-служба МЧС сообщила о локализации пожара на площади 1,5 тысячи квадратных метров. "Авиация ГКУ Московского авиационного центра совершила 65 сбросов общим объёмом более 400 тонн воды", - говорится в сообщении ведомства.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, МЧС
06:13 20.02.2025
 
Авиация сбросила более 400 тонн воды для тушения пожара в Москве

Авиация сбросила более 400 тонн воды для тушения пожара на Варшавском шоссе в Москве

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Авиация сбросила более 400 тонн воды для тушения пожара на Варшавском шоссе в Москве, где горит здание Института вычислительной техники, сообщает пресс-служба МЧС России.
Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел поздно вечером в среду на Варшавском шоссе в Москве, в здании Института вычислительной техники. До приезда спасателей 30 человек сами покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием. В ликвидации ЧП, по данным МЧС РФ, задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники, к тушению пожара привлекли и вертолет. Позднее пресс-служба МЧС сообщила о локализации пожара на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
"Авиация ГКУ Московского авиационного центра совершила 65 сбросов общим объёмом более 400 тонн воды", - говорится в сообщении ведомства.
 
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