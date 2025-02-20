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В Калуге скоро начнется производство автомобилей бренда Tenet
В Калуге скоро начнется производство автомобилей бренда Tenet - 20.02.2025, ПРАЙМ
В Калуге скоро начнется производство автомобилей бренда Tenet
Российская компания "АГР Холдинг" подписала с компанией Defetoo соглашение о технологическом партнерстве по производству в Калуге новых автомобилей китайского... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T20:54+0300
2025-02-20T20:54+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российская компания "АГР Холдинг" подписала с компанией Defetoo соглашение о технологическом партнерстве по производству в Калуге новых автомобилей китайского бренда Tenet, сообщила пресс-служба "АГР"."Председатель совета директоров "АГР Холдинг" Андрей Павлович и председатель совета директоров компании Defetoo г-н Син подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству автомобилей нового российского бренда Tenet", - говорится в сообщении.Документ предусматривает организацию производства автомобилей Tenet на высокотехнологичной модульной платформе. Платформа будет интегрирована с глубоко локализованной компонентной базой, отвечающей мировым стандартам автомобилестроения, уточнили в компании."На первом этапе производство автомобилей на заводе в Калуге будет организовано методом крупноузловой сборки", - отмечается в сообщении. В начале второго квартала автомобильный завод в Калуге планирует перейти к серийному производству с постепенным выходом на запланированные мощности.
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калуга, производство
В Калуге скоро начнется производство автомобилей бренда Tenet
"АГР Холдинг" и Deefetoo будут выпускать авто китайского бренда Tenet в Калуге
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российская компания "АГР Холдинг" подписала с компанией Defetoo соглашение о технологическом партнерстве по производству в Калуге новых автомобилей китайского бренда Tenet, сообщила пресс-служба "АГР".
"Председатель совета директоров "АГР Холдинг" Андрей Павлович и председатель совета директоров компании Defetoo г-н Син подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству автомобилей нового российского бренда Tenet", - говорится в сообщении.
Документ предусматривает организацию производства автомобилей Tenet на высокотехнологичной модульной платформе. Платформа будет интегрирована с глубоко локализованной компонентной базой, отвечающей мировым стандартам автомобилестроения, уточнили в компании.
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"На первом этапе производство автомобилей на заводе в Калуге будет организовано методом крупноузловой сборки", - отмечается в сообщении. В начале второго квартала автомобильный завод в Калуге планирует перейти к серийному производству с постепенным выходом на запланированные мощности.