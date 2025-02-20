https://1prime.ru/20250220/avtomobili-855118140.html

В Калуге скоро начнется производство автомобилей бренда Tenet

В Калуге скоро начнется производство автомобилей бренда Tenet - 20.02.2025, ПРАЙМ

В Калуге скоро начнется производство автомобилей бренда Tenet

Российская компания "АГР Холдинг" подписала с компанией Defetoo соглашение о технологическом партнерстве по производству в Калуге новых автомобилей китайского... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T20:54+0300

2025-02-20T20:54+0300

2025-02-20T21:40+0300

калуга

производство

https://cdnn.1prime.ru/img/76514/72/765147288_0:102:1301:833_1920x0_80_0_0_26dd762e3422c6abba19da8b3b317827.jpg

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российская компания "АГР Холдинг" подписала с компанией Defetoo соглашение о технологическом партнерстве по производству в Калуге новых автомобилей китайского бренда Tenet, сообщила пресс-служба "АГР"."Председатель совета директоров "АГР Холдинг" Андрей Павлович и председатель совета директоров компании Defetoo г-н Син подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству автомобилей нового российского бренда Tenet", - говорится в сообщении.Документ предусматривает организацию производства автомобилей Tenet на высокотехнологичной модульной платформе. Платформа будет интегрирована с глубоко локализованной компонентной базой, отвечающей мировым стандартам автомобилестроения, уточнили в компании."На первом этапе производство автомобилей на заводе в Калуге будет организовано методом крупноузловой сборки", - отмечается в сообщении. В начале второго квартала автомобильный завод в Калуге планирует перейти к серийному производству с постепенным выходом на запланированные мощности.

https://1prime.ru/20241223/vnedorozhnik-853792002.html

калуга

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

калуга, производство