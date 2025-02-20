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Россиянам рассказали о последствиях новых правил выдачи карт в Казахстане
Россиянам рассказали о последствиях новых правил выдачи карт в Казахстане - 20.02.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали о последствиях новых правил выдачи карт в Казахстане
В Казахстане средства иностранных граждан не будут заблокированы на банковских счетах после окончания срока действия их платежных карт. Согласно новым правилам, | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T10:05+0300
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АЛМА-АТА, 20 фев - ПРАЙМ. В Казахстане средства иностранных граждан не будут заблокированы на банковских счетах после окончания срока действия их платежных карт. Согласно новым правилам, нерезидентам выдаются карты сроком на 12 месяцев, но это не приведет к "заморозке" их денег, сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).АРРФР подчеркивает, что недавние изменения в правилах не касаются блокировки средств на картах нерезидентов. Постановление Агентства от 31 декабря 2024 года ограничивает срок действия карт для нерезидентов 12 месяцами, но это никак не ограничивает доступ к их деньгам. Банковские счета, к которым привязаны эти карты, остаются активными, как сообщается на сайте InBusiness.kz со ссылкой на АРРФР."Банк заранее уведомляет клиента о предстоящем завершении срока действия карты и предоставляет возможность распорядиться средствами через банковский счет", - также говорится в сообщении.Ранее, в середине января, АРРФР объявило об ограничении срока действия банковских карт для нерезидентов до 12 месяцев. По заявлению регулятора, эта мера направлена на борьбу с использованием банковских услуг в незаконном обороте наркотиков и цифровых активов, в том числе путем ограничения срока действия карт. В результате некоторые банки временно приостановили выпуск карт для нерезидентов.
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финансы, казахстан, банки, бизнес
Экономика, Финансы, КАЗАХСТАН, Банки, Бизнес
Россиянам рассказали о последствиях новых правил выдачи карт в Казахстане
Новые правила банков Казахстана не означают заморозку средств нерезидентов
АЛМА-АТА, 20 фев - ПРАЙМ. В Казахстане средства иностранных граждан не будут заблокированы на банковских счетах после окончания срока действия их платежных карт. Согласно новым правилам, нерезидентам выдаются карты сроком на 12 месяцев, но это не приведет к "заморозке" их денег, сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).
АРРФР подчеркивает, что недавние изменения в правилах не касаются блокировки средств на картах нерезидентов. Постановление Агентства от 31 декабря 2024 года ограничивает срок действия карт для нерезидентов 12 месяцами, но это никак не ограничивает доступ к их деньгам. Банковские счета, к которым привязаны эти карты, остаются активными, как сообщается на сайте InBusiness.kz со ссылкой на АРРФР.
"Банк заранее уведомляет клиента о предстоящем завершении срока действия карты и предоставляет возможность распорядиться средствами через банковский счет", - также говорится в сообщении.
Ранее, в середине января, АРРФР объявило об ограничении срока действия банковских карт для нерезидентов до 12 месяцев. По заявлению регулятора, эта мера направлена на борьбу с использованием банковских услуг в незаконном обороте наркотиков и цифровых активов, в том числе путем ограничения срока действия карт. В результате некоторые банки временно приостановили выпуск карт для нерезидентов.
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