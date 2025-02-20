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Набиуллина рассказала, когда ожидать снижение ключевой ставки
Набиуллина рассказала, когда ожидать снижение ключевой ставки - 20.02.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала, когда ожидать снижение ключевой ставки
Ожидать снижения ключевой ставки можно будет только, когда инфляция в РФ начнет стабильно снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T11:41+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Ожидать снижения ключевой ставки можно будет только, когда инфляция в РФ начнет стабильно снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках форума "Кибербезопасность в финансах"."Основной инструмент влияния Центрального банка на инфляцию – это ключевая ставка. Повышение ключевой ставки приводит к сдерживанию инфляции. Если бы мы не повышали ключевую ставку, инфляция была бы гораздо выше. Когда можно ожидать стабильного снижения ключевой ставки - когда стабильно начнет снижаться инфляция, когда мы поймем, что она устойчиво снижается к нашей цели 4%", - сказала она журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать результаты повышения ключевой ставки, и на вопрос, когда можно ожидать ее снижения.
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Набиуллина рассказала, когда ожидать снижение ключевой ставки
Набиуллина: ожидать снижение ключевой ставки стоит при снижении инфляции
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Ожидать снижения ключевой ставки можно будет только, когда инфляция в РФ начнет стабильно снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках форума "Кибербезопасность в финансах".
"Основной инструмент влияния Центрального банка на инфляцию – это ключевая ставка. Повышение ключевой ставки приводит к сдерживанию инфляции. Если бы мы не повышали ключевую ставку, инфляция была бы гораздо выше. Когда можно ожидать стабильного снижения ключевой ставки - когда стабильно начнет снижаться инфляция, когда мы поймем, что она устойчиво снижается к нашей цели 4%", - сказала она журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать результаты повышения ключевой ставки, и на вопрос, когда можно ожидать ее снижения.