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Набиуллина рассказала, когда ожидать снижение ключевой ставки

Набиуллина рассказала, когда ожидать снижение ключевой ставки - 20.02.2025, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала, когда ожидать снижение ключевой ставки

Ожидать снижения ключевой ставки можно будет только, когда инфляция в РФ начнет стабильно снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T11:41+0300

2025-02-20T11:41+0300

2025-02-20T11:47+0300

банк россии

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москва

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Ожидать снижения ключевой ставки можно будет только, когда инфляция в РФ начнет стабильно снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках форума "Кибербезопасность в финансах"."Основной инструмент влияния Центрального банка на инфляцию – это ключевая ставка. Повышение ключевой ставки приводит к сдерживанию инфляции. Если бы мы не повышали ключевую ставку, инфляция была бы гораздо выше. Когда можно ожидать стабильного снижения ключевой ставки - когда стабильно начнет снижаться инфляция, когда мы поймем, что она устойчиво снижается к нашей цели 4%", - сказала она журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать результаты повышения ключевой ставки, и на вопрос, когда можно ожидать ее снижения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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