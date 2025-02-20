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Набиуллина сделала заявление по поводу возвращения Visa и Mastercard в РФ

Набиуллина сделала заявление по поводу возвращения Visa и Mastercard в РФ - 20.02.2025, ПРАЙМ

Набиуллина сделала заявление по поводу возвращения Visa и Mastercard в РФ

Говорить о возвращении Visa и Mastercard в РФ преждевременно, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах". | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T11:44+0300

2025-02-20T11:44+0300

2025-02-20T11:47+0300

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Говорить о возвращении Visa и Mastercard в РФ преждевременно, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах"."Нет не обращались. Пока об этом говорить тоже преждевременно", - сказала она, отвечая на вопрос, обращались ли Visa и Mastercard в ЦБ и стоит ли ожидать их возвращения в Россию.

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