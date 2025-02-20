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Глава ЦБ рассказала, сколько разморозили средств инвесторов из России

Глава ЦБ рассказала, сколько разморозили средств инвесторов из России - 20.02.2025, ПРАЙМ

Глава ЦБ рассказала, сколько разморозили средств инвесторов из России

Около 570 миллиардов рублей средств российских инвесторов было разморожено в 2024 году, рассказала журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T12:13+0300

2025-02-20T12:13+0300

2025-02-20T12:13+0300

экономика

финансы

эльвира набиуллина

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Около 570 миллиардов рублей средств российских инвесторов было разморожено в 2024 году, рассказала журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках форума "Кибербезопасность в финансах". "После замораживания средств российских инвесторов, причем не попавших под санкции, абсолютно несправедливо, вместе с правительством прорабатывали разные схемы для того, чтобы помочь высвободить эти средства", - напомнила она. "Определенная часть средств была высвобождена. В прошлом году, если мне память не изменяет, это около 570 миллиардов рублей средств - замороженных в виде ценных бумаг, купонов - были разморожены. Это коснулось 1,5 миллиона человек", - сообщила Набиуллина. "Каких-то больших схем сейчас не обсуждается, но возможные механизмы, конечно, мы все пытаемся поддержать для того, чтобы восстановить абсолютно законные права наших российских инвесторов", - заключила глава ЦБ РФ.

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финансы, эльвира набиуллина, россия