https://1prime.ru/20250220/bank-855100036.html
Глава ЦБ рассказала, сколько разморозили средств инвесторов из России
Глава ЦБ рассказала, сколько разморозили средств инвесторов из России - 20.02.2025, ПРАЙМ
Глава ЦБ рассказала, сколько разморозили средств инвесторов из России
Около 570 миллиардов рублей средств российских инвесторов было разморожено в 2024 году, рассказала журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T12:13+0300
2025-02-20T12:13+0300
2025-02-20T12:13+0300
экономика
финансы
эльвира набиуллина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854939188_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_4bdc600ad3620eb0eb022af779056a35.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Около 570 миллиардов рублей средств российских инвесторов было разморожено в 2024 году, рассказала журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках форума "Кибербезопасность в финансах". "После замораживания средств российских инвесторов, причем не попавших под санкции, абсолютно несправедливо, вместе с правительством прорабатывали разные схемы для того, чтобы помочь высвободить эти средства", - напомнила она. "Определенная часть средств была высвобождена. В прошлом году, если мне память не изменяет, это около 570 миллиардов рублей средств - замороженных в виде ценных бумаг, купонов - были разморожены. Это коснулось 1,5 миллиона человек", - сообщила Набиуллина. "Каких-то больших схем сейчас не обсуждается, но возможные механизмы, конечно, мы все пытаемся поддержать для того, чтобы восстановить абсолютно законные права наших российских инвесторов", - заключила глава ЦБ РФ.
https://1prime.ru/20250220/bank-855097981.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854939188_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_5870cca96f88b7ee66cc02df5543b1b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, эльвира набиуллина, россия
Экономика, Финансы, Эльвира Набиуллина, РОССИЯ
Глава ЦБ рассказала, сколько разморозили средств инвесторов из России
Глава ЦБ: было разморожено почти 570 млрд рублей средств инвесторов из РФ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Около 570 миллиардов рублей средств российских инвесторов было разморожено в 2024 году, рассказала журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках форума "Кибербезопасность в финансах".
"После замораживания средств российских инвесторов, причем не попавших под санкции, абсолютно несправедливо, вместе с правительством прорабатывали разные схемы для того, чтобы помочь высвободить эти средства", - напомнила она.
"Определенная часть средств была высвобождена. В прошлом году, если мне память не изменяет, это около 570 миллиардов рублей средств - замороженных в виде ценных бумаг, купонов - были разморожены. Это коснулось 1,5 миллиона человек", - сообщила Набиуллина.
"Каких-то больших схем сейчас не обсуждается, но возможные механизмы, конечно, мы все пытаемся поддержать для того, чтобы восстановить абсолютно законные права наших российских инвесторов", - заключила глава ЦБ РФ.
Набиуллина сделала заявление по поводу возвращения Visa и Mastercard в РФ