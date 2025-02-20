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ЦБ собирается урегулировать киберстрахование через рекомендации

ЦБ собирается урегулировать киберстрахование через рекомендации - 20.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ собирается урегулировать киберстрахование через рекомендации

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на форуме "Киберстрахование в финансах", что киберстрахование является молодой отраслью в России, и на начальном этапе ЦБ... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T13:10+0300

2025-02-20T13:10+0300

2025-02-20T13:10+0300

банк россии

финансы

банки

эльвира набиуллина

евгений уфимцев

всероссийский союз страховщиков

российский союз автостраховщиков

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на форуме "Киберстрахование в финансах", что киберстрахование является молодой отраслью в России, и на начальном этапе ЦБ может оказывать методическую поддержку.Отвечая на вопрос РИА Новости о возможности выпуска Банком России рекомендаций или указаний, устанавливающих правила страхования от киберрисков для объектов критической инфраструктуры в финансовом секторе, Набиуллина отметила: "Страхование от киберрисков – это новый вид страхования. Мы обычно подходим к новым видам страхования таким образом, что рынок должен их развивать. А когда возникают риски регулирования, мы подключаемся". Она также добавила, что "на первом этапе возможно использование методических рекомендаций. Я думаю, что этот рынок еще должен получить определенное развитие, прежде чем мы начнем в более нормативной форме регулировать, если это понадобится".Ранее Президент Российского союза автостраховщиков и Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев сообщил журналистам о заинтересованности страховщиков в большей законодательной определенности для развития киберстрахования, предлагая регулирование по типу ОСАГО или страхования опасных объектов с четкими параметрами страхования и выплат.

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финансы, банки, эльвира набиуллина, евгений уфимцев, всероссийский союз страховщиков, российский союз автостраховщиков