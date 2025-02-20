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ЦБ собирается урегулировать киберстрахование через рекомендации
ЦБ собирается урегулировать киберстрахование через рекомендации - 20.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ собирается урегулировать киберстрахование через рекомендации
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на форуме "Киберстрахование в финансах", что киберстрахование является молодой отраслью в России, и на начальном этапе ЦБ... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T13:10+0300
2025-02-20T13:10+0300
2025-02-20T13:10+0300
банк россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на форуме "Киберстрахование в финансах", что киберстрахование является молодой отраслью в России, и на начальном этапе ЦБ может оказывать методическую поддержку.Отвечая на вопрос РИА Новости о возможности выпуска Банком России рекомендаций или указаний, устанавливающих правила страхования от киберрисков для объектов критической инфраструктуры в финансовом секторе, Набиуллина отметила: "Страхование от киберрисков – это новый вид страхования. Мы обычно подходим к новым видам страхования таким образом, что рынок должен их развивать. А когда возникают риски регулирования, мы подключаемся". Она также добавила, что "на первом этапе возможно использование методических рекомендаций. Я думаю, что этот рынок еще должен получить определенное развитие, прежде чем мы начнем в более нормативной форме регулировать, если это понадобится".Ранее Президент Российского союза автостраховщиков и Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев сообщил журналистам о заинтересованности страховщиков в большей законодательной определенности для развития киберстрахования, предлагая регулирование по типу ОСАГО или страхования опасных объектов с четкими параметрами страхования и выплат.
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финансы, банки, эльвира набиуллина, евгений уфимцев, всероссийский союз страховщиков, российский союз автостраховщиков
Банк России, Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, Евгений Уфимцев, Всероссийский союз страховщиков, Российский союз автостраховщиков
ЦБ собирается урегулировать киберстрахование через рекомендации
ЦБ: на первом этапе регулирование киберстрахования возможно через рекомендации
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на форуме "Киберстрахование в финансах", что киберстрахование является молодой отраслью в России, и на начальном этапе ЦБ может оказывать методическую поддержку.
Отвечая на вопрос РИА Новости
о возможности выпуска Банком России рекомендаций или указаний, устанавливающих правила страхования от киберрисков для объектов критической инфраструктуры в финансовом секторе, Набиуллина отметила: "Страхование от киберрисков – это новый вид страхования. Мы обычно подходим к новым видам страхования таким образом, что рынок должен их развивать. А когда возникают риски регулирования, мы подключаемся".
Она также добавила, что "на первом этапе возможно использование методических рекомендаций. Я думаю, что этот рынок еще должен получить определенное развитие, прежде чем мы начнем в более нормативной форме регулировать, если это понадобится".
Ранее Президент Российского союза автостраховщиков и Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев сообщил журналистам о заинтересованности страховщиков в большей законодательной определенности для развития киберстрахования, предлагая регулирование по типу ОСАГО или страхования опасных объектов с четкими параметрами страхования и выплат.
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