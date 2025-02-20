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Набиуллина опровергла слухи отказа от цифрового рубля через МФЦ

Набиуллина опровергла слухи отказа от цифрового рубля через МФЦ - 20.02.2025, ПРАЙМ

Набиуллина опровергла слухи отказа от цифрового рубля через МФЦ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина опровергла слухи о необходимости оформления специального отказа через МФЦ, если гражданин РФ не захочет использовать... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T13:46+0300

2025-02-20T13:46+0300

2025-02-20T13:46+0300

банк россии

россия

эльвира набиуллина

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина опровергла слухи о необходимости оформления специального отказа через МФЦ, если гражданин РФ не захочет использовать цифровой рубль, назвав их "полной глупостью"."Люди сами будут решать, хотят они этим пользоваться или не хотят пользоваться. Как и сейчас они решают, чем им пользоваться, наличными или безналичными. Есть слухи о том, что нужно специально пойти в МФЦ и отказаться от использования цифрового рубля. Это слухи, полная глупость", - отметила она в рамках форума "Кибербезопасность в финансах". Банк России приступил к разработке цифрового рубля в 2021 году. Основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, вступили в силу 1 августа 2023 года, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.Начиная с середины 2025 года, граждане смогут открывать счета цифрового рубля, осуществлять переводы в цифровых рублях другим гражданам и оплачивать покупки в крупных торгово-сервисных предприятиях. Планируется, что этот список будет расширяться в дальнейшем.

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россия, эльвира набиуллина