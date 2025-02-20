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Набиуллина опровергла слухи отказа от цифрового рубля через МФЦ - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Набиуллина опровергла слухи отказа от цифрового рубля через МФЦ
Набиуллина опровергла слухи отказа от цифрового рубля через МФЦ - 20.02.2025, ПРАЙМ
Набиуллина опровергла слухи отказа от цифрового рубля через МФЦ
Глава Банка России Эльвира Набиуллина опровергла слухи о необходимости оформления специального отказа через МФЦ, если гражданин РФ не захочет использовать... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T13:46+0300
2025-02-20T13:46+0300
банк россии
россия
эльвира набиуллина
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина опровергла слухи о необходимости оформления специального отказа через МФЦ, если гражданин РФ не захочет использовать цифровой рубль, назвав их "полной глупостью"."Люди сами будут решать, хотят они этим пользоваться или не хотят пользоваться. Как и сейчас они решают, чем им пользоваться, наличными или безналичными. Есть слухи о том, что нужно специально пойти в МФЦ и отказаться от использования цифрового рубля. Это слухи, полная глупость", - отметила она в рамках форума "Кибербезопасность в финансах". Банк России приступил к разработке цифрового рубля в 2021 году. Основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, вступили в силу 1 августа 2023 года, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.Начиная с середины 2025 года, граждане смогут открывать счета цифрового рубля, осуществлять переводы в цифровых рублях другим гражданам и оплачивать покупки в крупных торгово-сервисных предприятиях. Планируется, что этот список будет расширяться в дальнейшем.
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россия, эльвира набиуллина
Банк России, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина
13:46 20.02.2025
 
Набиуллина опровергла слухи отказа от цифрового рубля через МФЦ

Глава ЦБ: необходимость отказа от цифрового рубля через МФЦ - слухи

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФинансовый конгресс Банка России
Финансовый конгресс Банка России - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина опровергла слухи о необходимости оформления специального отказа через МФЦ, если гражданин РФ не захочет использовать цифровой рубль, назвав их "полной глупостью".
"Люди сами будут решать, хотят они этим пользоваться или не хотят пользоваться. Как и сейчас они решают, чем им пользоваться, наличными или безналичными. Есть слухи о том, что нужно специально пойти в МФЦ и отказаться от использования цифрового рубля. Это слухи, полная глупость", - отметила она в рамках форума "Кибербезопасность в финансах".
Банк России приступил к разработке цифрового рубля в 2021 году. Основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, вступили в силу 1 августа 2023 года, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.
Начиная с середины 2025 года, граждане смогут открывать счета цифрового рубля, осуществлять переводы в цифровых рублях другим гражданам и оплачивать покупки в крупных торгово-сервисных предприятиях. Планируется, что этот список будет расширяться в дальнейшем.
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Банк РоссииРОССИЯЭльвира Набиуллина
 
 
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