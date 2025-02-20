https://1prime.ru/20250220/bank-855104780.html
Набиуллина опровергла слухи отказа от цифрового рубля через МФЦ
Набиуллина опровергла слухи отказа от цифрового рубля через МФЦ - 20.02.2025, ПРАЙМ
Набиуллина опровергла слухи отказа от цифрового рубля через МФЦ
Глава Банка России Эльвира Набиуллина опровергла слухи о необходимости оформления специального отказа через МФЦ, если гражданин РФ не захочет использовать... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T13:46+0300
2025-02-20T13:46+0300
2025-02-20T13:46+0300
банк россии
россия
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850461198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ee2858938330361e3fa2547408785b4.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина опровергла слухи о необходимости оформления специального отказа через МФЦ, если гражданин РФ не захочет использовать цифровой рубль, назвав их "полной глупостью"."Люди сами будут решать, хотят они этим пользоваться или не хотят пользоваться. Как и сейчас они решают, чем им пользоваться, наличными или безналичными. Есть слухи о том, что нужно специально пойти в МФЦ и отказаться от использования цифрового рубля. Это слухи, полная глупость", - отметила она в рамках форума "Кибербезопасность в финансах". Банк России приступил к разработке цифрового рубля в 2021 году. Основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, вступили в силу 1 августа 2023 года, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.Начиная с середины 2025 года, граждане смогут открывать счета цифрового рубля, осуществлять переводы в цифровых рублях другим гражданам и оплачивать покупки в крупных торгово-сервисных предприятиях. Планируется, что этот список будет расширяться в дальнейшем.
https://1prime.ru/20250220/bank-855097981.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850461198_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_69a7bb4f078f94262701be61bc34ecab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эльвира набиуллина
Банк России, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина
Набиуллина опровергла слухи отказа от цифрового рубля через МФЦ
Глава ЦБ: необходимость отказа от цифрового рубля через МФЦ - слухи
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина опровергла слухи о необходимости оформления специального отказа через МФЦ, если гражданин РФ не захочет использовать цифровой рубль, назвав их "полной глупостью".
"Люди сами будут решать, хотят они этим пользоваться или не хотят пользоваться. Как и сейчас они решают, чем им пользоваться, наличными или безналичными. Есть слухи о том, что нужно специально пойти в МФЦ и отказаться от использования цифрового рубля. Это слухи, полная глупость", - отметила она в рамках форума "Кибербезопасность в финансах".
Банк России приступил к разработке цифрового рубля в 2021 году. Основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, вступили в силу 1 августа 2023 года, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.
Начиная с середины 2025 года, граждане смогут открывать счета цифрового рубля, осуществлять переводы в цифровых рублях другим гражданам и оплачивать покупки в крупных торгово-сервисных предприятиях. Планируется, что этот список будет расширяться в дальнейшем.
Набиуллина сделала заявление по поводу возвращения Visa и Mastercard в РФ