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ЦБ ожидает структурных изменений на рынке МФО

ЦБ ожидает структурных изменений на рынке МФО - 20.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ ожидает структурных изменений на рынке МФО

Определенные структурные изменения могут произойти на рынке микрофинансовых организаций (МФО) в связи с изменением законодательства в этой сфере, сообщил... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T15:20+0300

2025-02-20T15:20+0300

2025-02-20T15:20+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Определенные структурные изменения могут произойти на рынке микрофинансовых организаций (МФО) в связи с изменением законодательства в этой сфере, сообщил журналистам директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков. "Мы хотим посмотреть на всю совокупность изменения законодательства, которая сейчас есть. Это не только кредитный антифрод, но и требования по зачислению средств на счет непосредственно заемщика. Здесь и внедрение системы ЕБС (Единая биометрическая система - ред.), которое в ближайшее время планируется", - сказал он в рамках форума "Кибербезопасность в финансах". "Здесь и тот законопроект, который мы для себя называем "Социализация 3.0", это об ограничении одного дорогого займа с периодом охлаждения между ними. Все это достаточно сильно, с нашей точки зрения, повлияет на рынок микрофинансирования. Я думаю, мы ждем определенных структурных изменений… Как мне кажется, мы уже получили некие структурные изменения, то есть рынок уже в преддверии всех этих изменений (законодательства - ред.) уже начал определенную перестройку", - сказал он. Ранее Кочетков в рамках XXIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности заявлял, что количество МФО в России может уменьшиться, прежде всего из-за того, что не все организации смогут соблюдать требование "один заем в одни руки". Также он считает, что новые требования на микрофинансовом рынке окажут самое мощное влияние за последнее время на количество МФО, но при этом "доступность рынка не уменьшится".

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