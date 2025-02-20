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ЦБ ожидает структурных изменений на рынке МФО - 20.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ ожидает структурных изменений на рынке МФО
ЦБ ожидает структурных изменений на рынке МФО - 20.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ ожидает структурных изменений на рынке МФО
Определенные структурные изменения могут произойти на рынке микрофинансовых организаций (МФО) в связи с изменением законодательства в этой сфере, сообщил... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T15:20+0300
2025-02-20T15:20+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Определенные структурные изменения могут произойти на рынке микрофинансовых организаций (МФО) в связи с изменением законодательства в этой сфере, сообщил журналистам директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков. "Мы хотим посмотреть на всю совокупность изменения законодательства, которая сейчас есть. Это не только кредитный антифрод, но и требования по зачислению средств на счет непосредственно заемщика. Здесь и внедрение системы ЕБС (Единая биометрическая система - ред.), которое в ближайшее время планируется", - сказал он в рамках форума "Кибербезопасность в финансах". "Здесь и тот законопроект, который мы для себя называем "Социализация 3.0", это об ограничении одного дорогого займа с периодом охлаждения между ними. Все это достаточно сильно, с нашей точки зрения, повлияет на рынок микрофинансирования. Я думаю, мы ждем определенных структурных изменений… Как мне кажется, мы уже получили некие структурные изменения, то есть рынок уже в преддверии всех этих изменений (законодательства - ред.) уже начал определенную перестройку", - сказал он. Ранее Кочетков в рамках XXIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности заявлял, что количество МФО в России может уменьшиться, прежде всего из-за того, что не все организации смогут соблюдать требование "один заем в одни руки". Также он считает, что новые требования на микрофинансовом рынке окажут самое мощное влияние за последнее время на количество МФО, но при этом "доступность рынка не уменьшится".
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финансы, банки
Банк России, Финансы, Банки
15:20 20.02.2025
 
ЦБ ожидает структурных изменений на рынке МФО

ЦБ ожидает структурных изменений на рынке микрофинансовых организаций

© Фото : Банк РоссииПамятная монета из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей "Учитель" серии "Человек труда"
Памятная монета из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей Учитель серии Человек труда - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© Фото : Банк России
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Определенные структурные изменения могут произойти на рынке микрофинансовых организаций (МФО) в связи с изменением законодательства в этой сфере, сообщил журналистам директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков.
"Мы хотим посмотреть на всю совокупность изменения законодательства, которая сейчас есть. Это не только кредитный антифрод, но и требования по зачислению средств на счет непосредственно заемщика. Здесь и внедрение системы ЕБС (Единая биометрическая система - ред.), которое в ближайшее время планируется", - сказал он в рамках форума "Кибербезопасность в финансах".
"Здесь и тот законопроект, который мы для себя называем "Социализация 3.0", это об ограничении одного дорогого займа с периодом охлаждения между ними. Все это достаточно сильно, с нашей точки зрения, повлияет на рынок микрофинансирования. Я думаю, мы ждем определенных структурных изменений… Как мне кажется, мы уже получили некие структурные изменения, то есть рынок уже в преддверии всех этих изменений (законодательства - ред.) уже начал определенную перестройку", - сказал он.
Ранее Кочетков в рамках XXIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности заявлял, что количество МФО в России может уменьшиться, прежде всего из-за того, что не все организации смогут соблюдать требование "один заем в одни руки". Также он считает, что новые требования на микрофинансовом рынке окажут самое мощное влияние за последнее время на количество МФО, но при этом "доступность рынка не уменьшится".
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
ЦБ не наблюдает перетока заемщиков в МФО
14 февраля, 15:31
 
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