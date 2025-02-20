Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банки начали подключаться к сервису НСПК по "охлаждению" операций - 20.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250220/banki-855109174.html
Банки начали подключаться к сервису НСПК по "охлаждению" операций
Банки начали подключаться к сервису НСПК по "охлаждению" операций - 20.02.2025, ПРАЙМ
Банки начали подключаться к сервису НСПК по "охлаждению" операций
Банки в России уже подключаются к сервису Национальной системы платежных карт (НСПК) по "охлаждению" операций по снятию наличных с токенизированных карт, срок... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T15:56+0300
2025-02-20T15:56+0300
банки
финансы
нспк
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/05/832860537_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_bda07afd30fe711de78454c131c74f12.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – ПРАЙМ. Банки в России уже подключаются к сервису Национальной системы платежных карт (НСПК) по "охлаждению" операций по снятию наличных с токенизированных карт, срок существования которых менее 48 часов, сообщил глава НСПК Дмитрий Дубынин на форуме "Кибербезопасность в финансах". "Из последнего, что мы сделали, - это ... история с токенизированными картами и приложением Mir Pay. Мы сделали период "охлаждения", у нас 48 часов. Для токенов, которые младше этого возраста, мы можем по заданию банка не проводить операцию по снятию наличных", - сказал Дубынин. "Уже подключаются банки, в том числе и крупные, к этому сервису", - добавил он. В середине января НСПК сообщила РИА Новости, что в целях борьбы с мошенниками, использующими схему обмана с токенизированными картами, весной 2025 года предоставит банкам возможность использовать новый опциональный сервис​​​. По запросу банка НСПК сможет отклонять запросы по операциям с использованием приложения Mir Pay, в случае если срок жизни сформированного токена был менее двух дней.
https://1prime.ru/20250220/tsb-855092010.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/05/832860537_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29f7a162019b15d565987998d20e0257.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, нспк
Банки, Финансы, НСПК
15:56 20.02.2025
 
Банки начали подключаться к сервису НСПК по "охлаждению" операций

Дубынин: банки в РФ начали подключаться к сервису НСПК по "охлаждению" операций

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – ПРАЙМ. Банки в России уже подключаются к сервису Национальной системы платежных карт (НСПК) по "охлаждению" операций по снятию наличных с токенизированных карт, срок существования которых менее 48 часов, сообщил глава НСПК Дмитрий Дубынин на форуме "Кибербезопасность в финансах".
"Из последнего, что мы сделали, - это ... история с токенизированными картами и приложением Mir Pay. Мы сделали период "охлаждения", у нас 48 часов. Для токенов, которые младше этого возраста, мы можем по заданию банка не проводить операцию по снятию наличных", - сказал Дубынин.
"Уже подключаются банки, в том числе и крупные, к этому сервису", - добавил он.
В середине января НСПК сообщила РИА Новости, что в целях борьбы с мошенниками, использующими схему обмана с токенизированными картами, весной 2025 года предоставит банкам возможность использовать новый опциональный сервис​​​. По запросу банка НСПК сможет отклонять запросы по операциям с использованием приложения Mir Pay, в случае если срок жизни сформированного токена был менее двух дней.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
ЦБ предложил собрать недостатки в законах, мешающие бороться с мошенниками
09:19
 
БанкиФинансыНСПК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала