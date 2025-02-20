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Банки начали подключаться к сервису НСПК по "охлаждению" операций

Банки начали подключаться к сервису НСПК по "охлаждению" операций - 20.02.2025, ПРАЙМ

Банки начали подключаться к сервису НСПК по "охлаждению" операций

Банки в России уже подключаются к сервису Национальной системы платежных карт (НСПК) по "охлаждению" операций по снятию наличных с токенизированных карт, срок... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T15:56+0300

2025-02-20T15:56+0300

2025-02-20T15:56+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – ПРАЙМ. Банки в России уже подключаются к сервису Национальной системы платежных карт (НСПК) по "охлаждению" операций по снятию наличных с токенизированных карт, срок существования которых менее 48 часов, сообщил глава НСПК Дмитрий Дубынин на форуме "Кибербезопасность в финансах". "Из последнего, что мы сделали, - это ... история с токенизированными картами и приложением Mir Pay. Мы сделали период "охлаждения", у нас 48 часов. Для токенов, которые младше этого возраста, мы можем по заданию банка не проводить операцию по снятию наличных", - сказал Дубынин. "Уже подключаются банки, в том числе и крупные, к этому сервису", - добавил он. В середине января НСПК сообщила РИА Новости, что в целях борьбы с мошенниками, использующими схему обмана с токенизированными картами, весной 2025 года предоставит банкам возможность использовать новый опциональный сервис​​​. По запросу банка НСПК сможет отклонять запросы по операциям с использованием приложения Mir Pay, в случае если срок жизни сформированного токена был менее двух дней.

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