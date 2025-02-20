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Эксперт оценил вероятность продления разрешения на экспорт бензина из РФ
Эксперт оценил вероятность продления разрешения на экспорт бензина из РФ - 20.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил вероятность продления разрешения на экспорт бензина из РФ
Внутренний рынок топлива в России на данный момент обеспечен предложением, поэтому разрешение на вывоз бензина за рубеж может быть продлено для производителей,... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T09:46+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Внутренний рынок топлива в России на данный момент обеспечен предложением, поэтому разрешение на вывоз бензина за рубеж может быть продлено для производителей, заявил РИА Новости директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян. Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). "В России сейчас внутренний рынок бензина и дизтоплива полностью обеспечен предложением, сформировано достаточно товарных запасов для удовлетворения нужд потребителей... В этих условиях можно ожидать продления разрешения на экспорт бензина для производителей с целью их поддержки при условии наличия достаточных запасов топлива и оценки динамики его производства в ближайшие месяцы как позитивной", - сказал собеседник агентства. Внутренний рынок бензина, в отличие от рынка дизельного топлива, более чувствителен к изменениям внешних и внутренних факторов, что связано с практически полной ориентацией производства на внутренний спрос и наличием минимального экспорта, отметил Амирагян. Этим объясняется введение полных и частичных запретов на экспорт со стороны правительства. При этом решение о введении и продлении запрета прежде всего зависит от динамики спроса в стране, а также возможностей производителей его удовлетворить, добавляет эксперт. Так как спрос сложно прогнозировать точно, а предложение подвержено колебаниям ввиду иногда незапланированных факторов, то приходится в ручном режиме регулировать экспорт. Кроме того, Амирагян ожидает, что розничная стоимость бензина в РФ не снизится в ближайшее время, особенно при росте издержек розницы в нетопливных составляющих. "При этом также стоит заметить, что на протяжении последних лет по итогам года розничные цены меняются темпами, близкими к инфляции", - заключил он.
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рф, бензин
Эксперт оценил вероятность продления разрешения на экспорт бензина из РФ
Эксперт Амирагян: рынок России обеспечен бензином
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Внутренний рынок топлива в России на данный момент обеспечен предложением, поэтому разрешение на вывоз бензина за рубеж может быть продлено для производителей, заявил РИА Новости директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян.
Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью).
"В России сейчас внутренний рынок бензина и дизтоплива полностью обеспечен предложением, сформировано достаточно товарных запасов для удовлетворения нужд потребителей... В этих условиях можно ожидать продления разрешения на экспорт бензина для производителей с целью их поддержки при условии наличия достаточных запасов топлива и оценки динамики его производства в ближайшие месяцы как позитивной", - сказал собеседник агентства.
Внутренний рынок бензина, в отличие от рынка дизельного топлива, более чувствителен к изменениям внешних и внутренних факторов, что связано с практически полной ориентацией производства на внутренний спрос и наличием минимального экспорта, отметил Амирагян. Этим объясняется введение полных и частичных запретов на экспорт со стороны правительства.
При этом решение о введении и продлении запрета прежде всего зависит от динамики спроса в стране, а также возможностей производителей его удовлетворить, добавляет эксперт. Так как спрос сложно прогнозировать точно, а предложение подвержено колебаниям ввиду иногда незапланированных факторов, то приходится в ручном режиме регулировать экспорт.
Кроме того, Амирагян ожидает, что розничная стоимость бензина в РФ не снизится в ближайшее время, особенно при росте издержек розницы в нетопливных составляющих. "При этом также стоит заметить, что на протяжении последних лет по итогам года розничные цены меняются темпами, близкими к инфляции", - заключил он.
Эксперт назвал оптимальный срок продления разрешения на экспорт бензина