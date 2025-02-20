https://1prime.ru/20250220/benzin-855108840.html
Бензин Аи-95 продолжил дорожать на бирже в России
Бензин Аи-95 продолжил дорожать на бирже в России - 20.02.2025, ПРАЙМ
Бензин Аи-95 продолжил дорожать на бирже в России
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг продолжила рост и увеличилась по территориальному... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T15:40+0300
2025-02-20T15:40+0300
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энергетика
бензин
аи-95
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг продолжила рост и увеличилась по территориальному индексу Европейской части России на 1,26% - до 56 641 рубля за тонну, свидетельствуют данные торгов. Также поднялась и цена на марку Аи-92 - на 0,11%, до 52 230 рублей за тонну. При этом зимнее дизельное топливо подешевело на 0,1% - до 57 349 рублей за тонну. Летнее дизтопливо выросло в цене на 0,18%, до 54 943 рублей за тонну, межсезонное - на 0,89%, до 56 777 рублей. Тонна мазута по итогам торговой сессии подорожала на 1,11%, до 29 923 рублей. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросла на 2,77% - до 18 613 рублей за тонну. Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.
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бензин, аи-95
Энергетика, Бензин, Аи-95
Бензин Аи-95 продолжил дорожать на бирже в России
Стоимость бензина Аи-95 на СПбМТСБ выросла на на 1,26%
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг продолжила рост и увеличилась по территориальному индексу Европейской части России на 1,26% - до 56 641 рубля за тонну, свидетельствуют данные торгов.
Также поднялась и цена на марку Аи-92 - на 0,11%, до 52 230 рублей за тонну.
При этом зимнее дизельное топливо подешевело на 0,1% - до 57 349 рублей за тонну. Летнее дизтопливо выросло в цене на 0,18%, до 54 943 рублей за тонну, межсезонное - на 0,89%, до 56 777 рублей.
Тонна мазута по итогам торговой сессии подорожала на 1,11%, до 29 923 рублей. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросла на 2,77% - до 18 613 рублей за тонну.
Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью).
Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.
Эксперт оценил вероятность продления разрешения на экспорт бензина из РФ