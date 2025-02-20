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Бензин Аи-95 продолжил дорожать на бирже в России

Бензин Аи-95 продолжил дорожать на бирже в России - 20.02.2025, ПРАЙМ

Бензин Аи-95 продолжил дорожать на бирже в России

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг продолжила рост и увеличилась по территориальному... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T15:40+0300

2025-02-20T15:40+0300

2025-02-20T15:40+0300

энергетика

бензин

аи-95

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг продолжила рост и увеличилась по территориальному индексу Европейской части России на 1,26% - до 56 641 рубля за тонну, свидетельствуют данные торгов. Также поднялась и цена на марку Аи-92 - на 0,11%, до 52 230 рублей за тонну. При этом зимнее дизельное топливо подешевело на 0,1% - до 57 349 рублей за тонну. Летнее дизтопливо выросло в цене на 0,18%, до 54 943 рублей за тонну, межсезонное - на 0,89%, до 56 777 рублей. Тонна мазута по итогам торговой сессии подорожала на 1,11%, до 29 923 рублей. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросла на 2,77% - до 18 613 рублей за тонну. Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бензин, аи-95