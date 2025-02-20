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Запрет на экспорт бензина из России решили продлить на полгода

Запрет на экспорт бензина из России решили продлить на полгода - 20.02.2025, ПРАЙМ

Запрет на экспорт бензина из России решили продлить на полгода

Запрет на вывоз бензина из России для непроизводителей решено продлить с марта на полгода, сообщил РИА Новости источник в отрасли. | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T18:14+0300

2025-02-20T18:14+0300

2025-02-20T18:21+0300

экономика

россия

запрет

экспорт бензина

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Запрет на вывоз бензина из России для непроизводителей решено продлить с марта на полгода, сообщил РИА Новости источник в отрасли.Ранее в четверг прошло совещание по рынку нефтепродуктов у вице-премьера РФ Александра Новака, на котором, в частности, обсуждалось продление на полгода запрета экспорта бензина для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с производительной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).

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россия, запрет, экспорт бензина