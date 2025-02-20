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Биржи АТР торгуются в основном в минусе на решении ЦБ КНР

Биржи АТР торгуются в основном в минусе на решении ЦБ КНР - 20.02.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР торгуются в основном в минусе на решении ЦБ КНР

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются в основном в минусе после заседания центробанка Китая, который не стал менять... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T07:56+0300

2025-02-20T07:56+0300

2025-02-20T07:56+0300

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются в основном в минусе после заседания центробанка Китая, который не стал менять параметров монетарной политики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,16%, до 3 346,09 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличивается на 0,08%, до 2 047,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускается на 1,44%, до 22 614,75 пункта. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,65%, до 2 654,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,31%, до 8 309 пунктов, японский Nikkei 225 - на 1,54%, до 38 578 пунктов. В четверг инвесторы оценивают решения центробанка Китая, согласно которым регулятор сохранил учётную ставку - "основную годовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков" (LPR, loan prime rate) - на уровне 3,1%. Кроме того, он оставил пятилетнюю ставку LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, на уровне прошлого месяца в 3,6%. Решения регулятора относительно сохранения параметров монетарной политики на прежних уровнях полностью совпали с прогнозами аналитиков.

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