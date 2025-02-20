Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР торгуются в основном в минусе на решении ЦБ КНР - 20.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250220/birzha-855089743.html
Биржи АТР торгуются в основном в минусе на решении ЦБ КНР
Биржи АТР торгуются в основном в минусе на решении ЦБ КНР - 20.02.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР торгуются в основном в минусе на решении ЦБ КНР
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются в основном в минусе после заседания центробанка Китая, который не стал менять... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T07:56+0300
2025-02-20T07:56+0300
рынки
торги
индексы
китай
москва
азиатско-тихоокеанский регион
shenzhen composite
hang seng index
kospi
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855089743.jpg?1740027366
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются в основном в минусе после заседания центробанка Китая, который не стал менять параметров монетарной политики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,16%, до 3 346,09 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличивается на 0,08%, до 2 047,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускается на 1,44%, до 22 614,75 пункта. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,65%, до 2 654,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,31%, до 8 309 пунктов, японский Nikkei 225 - на 1,54%, до 38 578 пунктов. В четверг инвесторы оценивают решения центробанка Китая, согласно которым регулятор сохранил учётную ставку - "основную годовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков" (LPR, loan prime rate) - на уровне 3,1%. Кроме того, он оставил пятилетнюю ставку LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, на уровне прошлого месяца в 3,6%. Решения регулятора относительно сохранения параметров монетарной политики на прежних уровнях полностью совпали с прогнозами аналитиков.
китай
москва
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, торги, индексы, китай, москва, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Рынки, Торги, Индексы, КИТАЙ, МОСКВА, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
07:56 20.02.2025
 
Биржи АТР торгуются в основном в минусе на решении ЦБ КНР

Биржи АТР закрылись в основном в минусе после решения ЦБ КНР по монетарной политике

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются в основном в минусе после заседания центробанка Китая, который не стал менять параметров монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,16%, до 3 346,09 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличивается на 0,08%, до 2 047,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускается на 1,44%, до 22 614,75 пункта. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,65%, до 2 654,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,31%, до 8 309 пунктов, японский Nikkei 225 - на 1,54%, до 38 578 пунктов.
В четверг инвесторы оценивают решения центробанка Китая, согласно которым регулятор сохранил учётную ставку - "основную годовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков" (LPR, loan prime rate) - на уровне 3,1%.
Кроме того, он оставил пятилетнюю ставку LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, на уровне прошлого месяца в 3,6%.
Решения регулятора относительно сохранения параметров монетарной политики на прежних уровнях полностью совпали с прогнозами аналитиков.
 
РынкиТоргиИндексыКИТАЙМОСКВААзиатско-Тихоокеанский регионShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала