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Boeing планирует возвращение на российский рынок, пишут СМИ - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Boeing планирует возвращение на российский рынок, пишут СМИ
Boeing планирует возвращение на российский рынок, пишут СМИ - 20.02.2025, ПРАЙМ
Boeing планирует возвращение на российский рынок, пишут СМИ
Компания Boeing планирует вернуться на российский рынок авиации, об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Shot. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T11:44+0300
2025-02-20T11:44+0300
бизнес
boeing
россия
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Компания Boeing планирует вернуться на российский рынок авиации, об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Shot."Boeing планирует возвращение на российский рынок. Компания собирается вновь разрешить нашим авиакомпаниям закупать самолёты и наладить поставки запчастей на отечественный рынок, а взамен получить титан из России", - отмечается в публикации.Несмотря на отказ от российского титана в 2022 году, поставки ключевым поставщикам Boeing продолжаются. Эксперты считают, что возвращение на российский рынок будет выгодно как для самого Boeing, так и для компаний, которые осуществляют поставки в Россию.
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бизнес, boeing, россия
Бизнес, Boeing, РОССИЯ
11:44 20.02.2025
 
Boeing планирует возвращение на российский рынок, пишут СМИ

Shot: Boeing планирует возвращение на российский рынок

© AFP / Philippe HuguenБоинг 737-700
Боинг 737-700 - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© AFP / Philippe Huguen
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Компания Boeing планирует вернуться на российский рынок авиации, об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Shot.
"Boeing планирует возвращение на российский рынок. Компания собирается вновь разрешить нашим авиакомпаниям закупать самолёты и наладить поставки запчастей на отечественный рынок, а взамен получить титан из России", - отмечается в публикации.
Несмотря на отказ от российского титана в 2022 году, поставки ключевым поставщикам Boeing продолжаются. Эксперты считают, что возвращение на российский рынок будет выгодно как для самого Boeing, так и для компаний, которые осуществляют поставки в Россию.
%Boeing 737 - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
Boeing сообщил о небывалом сокращении числа заказов на лайнеры
11 февраля, 23:11
 
БизнесBoeingРОССИЯ
 
 
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