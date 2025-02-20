https://1prime.ru/20250220/boeing-855097873.html

Boeing планирует возвращение на российский рынок, пишут СМИ

Boeing планирует возвращение на российский рынок, пишут СМИ - 20.02.2025, ПРАЙМ

Boeing планирует возвращение на российский рынок, пишут СМИ

Компания Boeing планирует вернуться на российский рынок авиации, об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Shot. | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T11:44+0300

2025-02-20T11:44+0300

2025-02-20T11:44+0300

бизнес

boeing

россия

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Компания Boeing планирует вернуться на российский рынок авиации, об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Shot."Boeing планирует возвращение на российский рынок. Компания собирается вновь разрешить нашим авиакомпаниям закупать самолёты и наладить поставки запчастей на отечественный рынок, а взамен получить титан из России", - отмечается в публикации.Несмотря на отказ от российского титана в 2022 году, поставки ключевым поставщикам Boeing продолжаются. Эксперты считают, что возвращение на российский рынок будет выгодно как для самого Boeing, так и для компаний, которые осуществляют поставки в Россию.

https://1prime.ru/20250211/boeing-854856208.html

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бизнес, boeing, россия