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Boeing планирует возвращение на российский рынок, пишут СМИ
Boeing планирует возвращение на российский рынок, пишут СМИ - 20.02.2025, ПРАЙМ
Boeing планирует возвращение на российский рынок, пишут СМИ
Компания Boeing планирует вернуться на российский рынок авиации, об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Shot. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T11:44+0300
2025-02-20T11:44+0300
2025-02-20T11:44+0300
бизнес
boeing
россия
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Компания Boeing планирует вернуться на российский рынок авиации, об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Shot."Boeing планирует возвращение на российский рынок. Компания собирается вновь разрешить нашим авиакомпаниям закупать самолёты и наладить поставки запчастей на отечественный рынок, а взамен получить титан из России", - отмечается в публикации.Несмотря на отказ от российского титана в 2022 году, поставки ключевым поставщикам Boeing продолжаются. Эксперты считают, что возвращение на российский рынок будет выгодно как для самого Boeing, так и для компаний, которые осуществляют поставки в Россию.
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бизнес, boeing, россия
Boeing планирует возвращение на российский рынок, пишут СМИ
Shot: Boeing планирует возвращение на российский рынок
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ.
Компания Boeing планирует вернуться на российский рынок авиации, об этом говорится
в сообщении в Telegram-канале Shot.
"Boeing планирует возвращение на российский рынок. Компания собирается вновь разрешить нашим авиакомпаниям закупать самолёты и наладить поставки запчастей на отечественный рынок, а взамен получить титан из России", - отмечается в публикации.
Несмотря на отказ от российского титана в 2022 году, поставки ключевым поставщикам Boeing продолжаются. Эксперты считают, что возвращение на российский рынок будет выгодно как для самого Boeing, так и для компаний, которые осуществляют поставки в Россию.
Boeing сообщил о небывалом сокращении числа заказов на лайнеры