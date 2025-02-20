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Британский политик призвал к миру с Россией - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Британский политик призвал к миру с Россией
Британский политик призвал к миру с Россией - 20.02.2025, ПРАЙМ
Британский политик призвал к миру с Россией
Лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кёртен призвал к миру с Россией. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T11:53+0300
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политика
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МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кёртен призвал к миру с Россией. "Мир с Россией", - написал он на своей странице в соцсети X. Ранее депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен заявил, что система безопасности в Европе не может быть выстроена без участия России. В декабре 2024 года глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток отметил, что после окончания конфликта на Украине восстановление отношений с Россией будет неизбежным.
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общество , россия
Политика, Общество , РОССИЯ
11:53 20.02.2025
 
Британский политик призвал к миру с Россией

Британский политик Кертен призвал к миру с Россией

© fotolia.com / hilaryrivers%Флаг Великобритании
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© fotolia.com / hilaryrivers
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МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кёртен призвал к миру с Россией.
"Мир с Россией", - написал он на своей странице в соцсети X.
Ранее депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен заявил, что система безопасности в Европе не может быть выстроена без участия России.
В декабре 2024 года глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток отметил, что после окончания конфликта на Украине восстановление отношений с Россией будет неизбежным.
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