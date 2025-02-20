https://1prime.ru/20250220/britaniya-855098350.html

Британский политик призвал к миру с Россией

Британский политик призвал к миру с Россией - 20.02.2025, ПРАЙМ

Британский политик призвал к миру с Россией

Лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кёртен призвал к миру с Россией. | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T11:53+0300

2025-02-20T11:53+0300

2025-02-20T11:53+0300

политика

общество

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_3b4569372f8bdeefb51e196ddb143a82.jpg

МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кёртен призвал к миру с Россией. "Мир с Россией", - написал он на своей странице в соцсети X. Ранее депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен заявил, что система безопасности в Европе не может быть выстроена без участия России. В декабре 2024 года глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток отметил, что после окончания конфликта на Украине восстановление отношений с Россией будет неизбежным.

https://1prime.ru/20250127/britaniya-854461662.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия