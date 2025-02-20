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СМИ раскрыли, как увеличилось число пользователей ChatGPT
СМИ раскрыли, как увеличилось число пользователей ChatGPT - 20.02.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, как увеличилось число пользователей ChatGPT
Количество еженедельных активных пользователей ChatGPT американской компании OpenAI по состоянию на февраль достигло отметки в 400 миллионов, сообщает телеканал | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T19:54+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Количество еженедельных активных пользователей ChatGPT американской компании OpenAI по состоянию на февраль достигло отметки в 400 миллионов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на операционного директора компании Брэда Лайткэпа (Brad Lightcap). "У технологической компании из Сан-Франциско было 400 миллионов еженедельных активных пользователей", - сообщает телеканал со ссылкой на представителя компании. Уточняется, что это на 33% больше еженедельного значения в декабре (300 миллионов). Лайткэп отметил "естественное развитие" ChatGPT по мере того, как он становится все более полезным и знакомым для широкой группы людей. "Люди узнают о нем из уст в уста. Они видят его полезность. Они видят, что их друзья используют его", - рассказал Лайткэп в интервью телеканалу. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Приложение компании после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран.
https://1prime.ru/20250210/deepseek-854821530.html
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Экономика, ChatGPT, пользователи
СМИ раскрыли, как увеличилось число пользователей ChatGPT
CNBC: число пользователей ChatGPT достигло 400 млн в неделю
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Количество еженедельных активных пользователей ChatGPT американской компании OpenAI по состоянию на февраль достигло отметки в 400 миллионов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на операционного директора компании Брэда Лайткэпа (Brad Lightcap).
"У технологической компании из Сан-Франциско было 400 миллионов еженедельных активных пользователей", - сообщает телеканал со ссылкой на представителя компании. Уточняется, что это на 33% больше еженедельного значения в декабре (300 миллионов).
Лайткэп отметил "естественное развитие" ChatGPT по мере того, как он становится все более полезным и знакомым для широкой группы людей. "Люди узнают о нем из уст в уста. Они видят его полезность. Они видят, что их друзья используют его", - рассказал Лайткэп в интервью телеканалу.
DeepSeek повысила цену за использование своих решений разработчиками
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Приложение компании после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран.