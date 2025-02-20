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РФ и США договорились возобновить диалог по всем параметрам, заявил Песков

РФ и США договорились возобновить диалог по всем параметрам, заявил Песков - 20.02.2025, ПРАЙМ

РФ и США договорились возобновить диалог по всем параметрам, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США договорились возобновить диалог по всем параметрам. | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T12:33+0300

2025-02-20T12:33+0300

2025-02-20T12:33+0300

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США договорились возобновить диалог по всем параметрам. "Было принято решение приступить к возобновлению российско-американского диалога по всем параметрам", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

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рф, сша, дмитрий песков