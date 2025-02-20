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Венгрия помешает Европе сорвать договоренности России и США, заявил Сийярто - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Венгрия помешает Европе сорвать договоренности России и США, заявил Сийярто
Венгрия помешает Европе сорвать договоренности России и США, заявил Сийярто - 20.02.2025, ПРАЙМ
Венгрия помешает Европе сорвать договоренности России и США, заявил Сийярто
Венгрия не позволит "фрустрированным" либеральным европейским лидерам помешать заключению договоренностей между Россией и США и мирного соглашения по Украине,... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T22:42+0300
2025-02-20T22:42+0300
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БУДАПЕШТ, 20 фев - ПРАЙМ. Венгрия не позволит "фрустрированным" либеральным европейским лидерам помешать заключению договоренностей между Россией и США и мирного соглашения по Украине, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Мы сделаем все у себя дома, в Европе, чтобы гарантировать, что этот круг фрустрированных либеральных руководителей не сможет помешать созданию американо-российского соглашения и большого мирного договора", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.Он назвал критику европейских политиков в адрес президента США Дональда Трампа и требования присутствия Европы за столом переговоров "воплями фрустрированных либеральных европейских политиков, которые последние три года проводили провальную политику, ведущую Европу к очень тяжелому положению".
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россия, сша
Политика, РОССИЯ, США
22:42 20.02.2025
 
Венгрия помешает Европе сорвать договоренности России и США, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия помешает фрустрированной Европе сорвать договоренности РФ и США

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей
ПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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БУДАПЕШТ, 20 фев - ПРАЙМ. Венгрия не позволит "фрустрированным" либеральным европейским лидерам помешать заключению договоренностей между Россией и США и мирного соглашения по Украине, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы сделаем все у себя дома, в Европе, чтобы гарантировать, что этот круг фрустрированных либеральных руководителей не сможет помешать созданию американо-российского соглашения и большого мирного договора", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
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Вчера, 16:56
Он назвал критику европейских политиков в адрес президента США Дональда Трампа и требования присутствия Европы за столом переговоров "воплями фрустрированных либеральных европейских политиков, которые последние три года проводили провальную политику, ведущую Европу к очень тяжелому положению".
 
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