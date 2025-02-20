https://1prime.ru/20250220/dogovorennosti-855119134.html
Венгрия помешает Европе сорвать договоренности России и США, заявил Сийярто
Венгрия помешает Европе сорвать договоренности России и США, заявил Сийярто - 20.02.2025, ПРАЙМ
Венгрия помешает Европе сорвать договоренности России и США, заявил Сийярто
Венгрия не позволит "фрустрированным" либеральным европейским лидерам помешать заключению договоренностей между Россией и США и мирного соглашения по Украине,... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T22:42+0300
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БУДАПЕШТ, 20 фев - ПРАЙМ. Венгрия не позволит "фрустрированным" либеральным европейским лидерам помешать заключению договоренностей между Россией и США и мирного соглашения по Украине, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Мы сделаем все у себя дома, в Европе, чтобы гарантировать, что этот круг фрустрированных либеральных руководителей не сможет помешать созданию американо-российского соглашения и большого мирного договора", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.Он назвал критику европейских политиков в адрес президента США Дональда Трампа и требования присутствия Европы за столом переговоров "воплями фрустрированных либеральных европейских политиков, которые последние три года проводили провальную политику, ведущую Европу к очень тяжелому положению".
https://1prime.ru/20250219/putin-855075193.html
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Венгрия помешает Европе сорвать договоренности России и США, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия помешает фрустрированной Европе сорвать договоренности РФ и США
БУДАПЕШТ, 20 фев - ПРАЙМ. Венгрия не позволит "фрустрированным" либеральным европейским лидерам помешать заключению договоренностей между Россией и США и мирного соглашения по Украине, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы сделаем все у себя дома, в Европе, чтобы гарантировать, что этот круг фрустрированных либеральных руководителей не сможет помешать созданию американо-российского соглашения и большого мирного договора", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
Путин оценил результаты переговоров России и США в Эр-Рияде
Он назвал критику европейских политиков в адрес президента США Дональда Трампа и требования присутствия Европы за столом переговоров "воплями фрустрированных либеральных европейских политиков, которые последние три года проводили провальную политику, ведущую Европу к очень тяжелому положению".