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Россияне стали массово скупать доллары на фоне падения курса - 20.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250220/dollar-855112345.html
Россияне стали массово скупать доллары на фоне падения курса
Россияне стали массово скупать доллары на фоне падения курса - 20.02.2025, ПРАЙМ
Россияне стали массово скупать доллары на фоне падения курса
В России начали массово скупать доллары на фоне падения курса, во многих обменниках наблюдается ажиотаж, сказано в публикации в Telegram-канале SHOT. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T17:35+0300
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экономика
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. В России начали массово скупать доллары на фоне падения курса, во многих обменниках наблюдается ажиотаж, сказано в публикации в Telegram-канале SHOT.Согласно источнику, очереди образовались во многих обменных пунктах.Ранее сообщалось, что расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, днем в четверг опустился ниже 88 рублей впервые с начала сентября 2024 года.
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доллар
Экономика, доллар
17:35 20.02.2025
 
Россияне стали массово скупать доллары на фоне падения курса

SHOT: россияне бросились массово скупать доллары на фоне падения курса

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗнак доллара
Знак доллара - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. В России начали массово скупать доллары на фоне падения курса, во многих обменниках наблюдается ажиотаж, сказано в публикации в Telegram-канале SHOT.
Согласно источнику, очереди образовались во многих обменных пунктах.
Ранее сообщалось, что расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, днем в четверг опустился ниже 88 рублей впервые с начала сентября 2024 года.
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
Доллар дешевеет к мировым валютам
14:29
 
Экономикадоллар
 
 
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