https://1prime.ru/20250220/dollar-855112345.html
Россияне стали массово скупать доллары на фоне падения курса
Россияне стали массово скупать доллары на фоне падения курса - 20.02.2025, ПРАЙМ
Россияне стали массово скупать доллары на фоне падения курса
В России начали массово скупать доллары на фоне падения курса, во многих обменниках наблюдается ажиотаж, сказано в публикации в Telegram-канале SHOT. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T17:35+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. В России начали массово скупать доллары на фоне падения курса, во многих обменниках наблюдается ажиотаж, сказано в публикации в Telegram-канале SHOT.Согласно источнику, очереди образовались во многих обменных пунктах.Ранее сообщалось, что расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, днем в четверг опустился ниже 88 рублей впервые с начала сентября 2024 года.
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доллар
Россияне стали массово скупать доллары на фоне падения курса
SHOT: россияне бросились массово скупать доллары на фоне падения курса