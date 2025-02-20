https://1prime.ru/20250220/dollar-855112345.html

Россияне стали массово скупать доллары на фоне падения курса

Россияне стали массово скупать доллары на фоне падения курса - 20.02.2025, ПРАЙМ

Россияне стали массово скупать доллары на фоне падения курса

В России начали массово скупать доллары на фоне падения курса, во многих обменниках наблюдается ажиотаж, сказано в публикации в Telegram-канале SHOT. | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T17:35+0300

2025-02-20T17:35+0300

2025-02-20T17:35+0300

экономика

доллар

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. В России начали массово скупать доллары на фоне падения курса, во многих обменниках наблюдается ажиотаж, сказано в публикации в Telegram-канале SHOT.Согласно источнику, очереди образовались во многих обменных пунктах.Ранее сообщалось, что расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, днем в четверг опустился ниже 88 рублей впервые с начала сентября 2024 года.

https://1prime.ru/20250220/dollar-855106393.html

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