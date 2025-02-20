https://1prime.ru/20250220/dollar-855115153.html
Доллар дешевеет к мировым валютам
Доллар дешевеет к мировым валютам - 20.02.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам
Доллар дешевеет к другим мировым валютам после публикации макростатистики из США, свидетельствуют данные торгов. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T18:47+0300
2025-02-20T18:47+0300
2025-02-20T18:48+0300
экономика
доллар
мировые валюты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849147521_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_13674a7e0678684f80dc770e96021ccc.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Доллар дешевеет к другим мировым валютам после публикации макростатистики из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.34 мск курс евро к доллару рос до 1,0463 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0422 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 149,71 иены с 151,47 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,49%, до 106,67 пункта. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 февраля, составило 219 тысяч, поднявшись на 5 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели. Аналитики ожидали показатель на уровне 215 тысяч. Инвесторы также оценивают опубликованный в среду протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В документе участники заседания отметили, что считают целесообразным не проявлять спешки и осторожно подходить к изменению монетарной политики в условиях высокой неопределенности. По данным CME Group, порядка 51% аналитиков допускают снижение ставки ФРС в июне с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. На март и май эксперты в основном закладывают сохранение ставки.
https://1prime.ru/20250220/dollar-855112345.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849147521_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_0a272109f7c7ef4edf38387b0075b021.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доллар, мировые валюты
Экономика, доллар, Мировые валюты
Доллар дешевеет к мировым валютам
Курс доллара снижается к мировым валютам после статистики из США
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Доллар дешевеет к другим мировым валютам после публикации макростатистики из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.34 мск курс евро к доллару рос до 1,0463 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0422 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 149,71 иены с 151,47 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,49%, до 106,67 пункта.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 февраля, составило 219 тысяч, поднявшись на 5 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели. Аналитики ожидали показатель на уровне 215 тысяч.
Инвесторы также оценивают опубликованный в среду протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В документе участники заседания отметили, что считают целесообразным не проявлять спешки и осторожно подходить к изменению монетарной политики в условиях высокой неопределенности.
Россияне стали массово скупать доллары на фоне падения курса
По данным CME Group, порядка 51% аналитиков допускают снижение ставки ФРС в июне с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. На март и май эксперты в основном закладывают сохранение ставки.