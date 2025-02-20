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Доллар дешевеет к мировым валютам

Доллар дешевеет к мировым валютам - 20.02.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к мировым валютам

Доллар дешевеет к другим мировым валютам после публикации макростатистики из США, свидетельствуют данные торгов. | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T18:47+0300

2025-02-20T18:47+0300

2025-02-20T18:48+0300

экономика

доллар

мировые валюты

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Доллар дешевеет к другим мировым валютам после публикации макростатистики из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.34 мск курс евро к доллару рос до 1,0463 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0422 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 149,71 иены с 151,47 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,49%, до 106,67 пункта. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 февраля, составило 219 тысяч, поднявшись на 5 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели. Аналитики ожидали показатель на уровне 215 тысяч. Инвесторы также оценивают опубликованный в среду протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В документе участники заседания отметили, что считают целесообразным не проявлять спешки и осторожно подходить к изменению монетарной политики в условиях высокой неопределенности. По данным CME Group, порядка 51% аналитиков допускают снижение ставки ФРС в июне с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. На март и май эксперты в основном закладывают сохранение ставки.

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доллар, мировые валюты