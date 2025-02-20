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Доллар дешевеет к мировым валютам - 20.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250220/dollar-855115153.html
Доллар дешевеет к мировым валютам
Доллар дешевеет к мировым валютам - 20.02.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам
Доллар дешевеет к другим мировым валютам после публикации макростатистики из США, свидетельствуют данные торгов. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T18:47+0300
2025-02-20T18:48+0300
экономика
доллар
мировые валюты
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Доллар дешевеет к другим мировым валютам после публикации макростатистики из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.34 мск курс евро к доллару рос до 1,0463 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0422 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 149,71 иены с 151,47 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,49%, до 106,67 пункта. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 февраля, составило 219 тысяч, поднявшись на 5 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели. Аналитики ожидали показатель на уровне 215 тысяч. Инвесторы также оценивают опубликованный в среду протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В документе участники заседания отметили, что считают целесообразным не проявлять спешки и осторожно подходить к изменению монетарной политики в условиях высокой неопределенности. По данным CME Group, порядка 51% аналитиков допускают снижение ставки ФРС в июне с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. На март и май эксперты в основном закладывают сохранение ставки.
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доллар, мировые валюты
Экономика, доллар, Мировые валюты
18:47 20.02.2025 (обновлено: 18:48 20.02.2025)
 
Доллар дешевеет к мировым валютам

Курс доллара снижается к мировым валютам после статистики из США

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Доллар дешевеет к другим мировым валютам после публикации макростатистики из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.34 мск курс евро к доллару рос до 1,0463 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0422 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 149,71 иены с 151,47 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,49%, до 106,67 пункта.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 февраля, составило 219 тысяч, поднявшись на 5 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели. Аналитики ожидали показатель на уровне 215 тысяч.
Инвесторы также оценивают опубликованный в среду протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В документе участники заседания отметили, что считают целесообразным не проявлять спешки и осторожно подходить к изменению монетарной политики в условиях высокой неопределенности.
Знак доллара - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
Россияне стали массово скупать доллары на фоне падения курса
17:35
По данным CME Group, порядка 51% аналитиков допускают снижение ставки ФРС в июне с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. На март и май эксперты в основном закладывают сохранение ставки.
 
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