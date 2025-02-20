https://1prime.ru/20250220/dollar-855115851.html
Внебиржевой курс доллара упал до минимума с начала сентября 2024 года
Внебиржевой курс доллара упал до минимума с начала сентября 2024 года - 20.02.2025, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара упал до минимума с начала сентября 2024 года
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 87 рублей впервые с начала сентября прошлого года, следует из данных... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T19:20+0300
2025-02-20T19:20+0300
2025-02-20T19:20+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 87 рублей впервые с начала сентября прошлого года, следует из данных торгов. К 19.00 мск доллар упал на 2,9 рубля относительно предыдущего закрытия - до 87,05 рубля, а минутами ранее опускался до 86,9 рубля – минимума с 4 сентября. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативным для рубля является только курс юаня, биржевые торги по которому идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс и является главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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доллар, снижение
Экономика, доллар, снижение
Внебиржевой курс доллара упал до минимума с начала сентября 2024 года
Внебиржевой курс доллара упал ниже 87 рублей впервые с начала сентября 2024 г
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 87 рублей впервые с начала сентября прошлого года, следует из данных торгов.
К 19.00 мск доллар упал на 2,9 рубля относительно предыдущего закрытия - до 87,05 рубля, а минутами ранее опускался до 86,9 рубля – минимума с 4 сентября.
Внебиржевой курс доллара вернулся выше 90 рублей
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативным для рубля является только курс юаня, биржевые торги по которому идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс и является главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.