https://1prime.ru/20250220/dropperstvo-855096300.html
ЦБ выразил обеспокоенность из-за масштабов дропперства в России
ЦБ выразил обеспокоенность из-за масштабов дропперства в России - 20.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ выразил обеспокоенность из-за масштабов дропперства в России
ЦБ обеспокоен масштабами дропперства в РФ: каждый месяц дропперами - подставными лицами в схемах по выводу и обналичиванию похищенных денег - становятся порядка | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T11:09+0300
2025-02-20T11:09+0300
2025-02-20T11:09+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. ЦБ обеспокоен масштабами дропперства в РФ: каждый месяц дропперами - подставными лицами в схемах по выводу и обналичиванию похищенных денег - становятся порядка 80 тысяч российских и иностранных граждан, сообщила зампред регулятора Ольга Полякова на форуме "Кибербезопасность в финансах". "Мы видим, что каждый месяц дропперами становятся где-то порядка 80 тысяч российских и иностранных граждан. Их в буквальном смысле слова привозят автобусами к отделениям банков, выстраиваются две очереди – одна на получение банковской карты, а вторая уже на закрытие счета и на вывод заблокированных банками средств. Масштаб этой проблемы, конечно, нас очень сильно беспокоит", - рассказала Полякова. Она подчеркнула, чтоВ прошлом году регулятор поставил перед собой KPI по борьбе с этими высокорискованными P2P-операциями, и уже сейчас видно, что работа антиотмывочных инструментов дает свои результаты, отметила Полякова. "Мы существенно ускорили выявление дропов - с одного-двух месяцев в 2023 году уже сейчас буквально до дней, а иногда и часов. Объемы этих операций к концу 2024 года снизились в три раза, а стоимость одной карты возросла в 5 раз и сейчас она стоит где-то порядка 30 тысяч рублей", - рассказала зампред ЦБ РФ, добавив, что комиссия, которую теневой бизнес платит за такой вид операций возросла с 5% до 12-15%. "Мы стараемся создать максимально невыгодные и неудобные условия, сложные условия для ведения такого "бизнеса", - добавила Полякова. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина накануне говорила, что Банк России ставит перед собой на текущий год ряд задач, призванных бороться с кибермошенничеством, одна из которых заключается в разработке автоматизированного режима выявления цепочек дропперов.
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финансы, банки
Банк России, Финансы, Банки
ЦБ выразил обеспокоенность из-за масштабов дропперства в России
ЦБ: в месяц дропперами становятся около 80 тысяч человек
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. ЦБ обеспокоен масштабами дропперства в РФ: каждый месяц дропперами - подставными лицами в схемах по выводу и обналичиванию похищенных денег - становятся порядка 80 тысяч российских и иностранных граждан, сообщила зампред регулятора Ольга Полякова на форуме "Кибербезопасность в финансах".
"Мы видим, что каждый месяц дропперами становятся где-то порядка 80 тысяч российских и иностранных граждан. Их в буквальном смысле слова привозят автобусами к отделениям банков, выстраиваются две очереди – одна на получение банковской карты, а вторая уже на закрытие счета и на вывод заблокированных банками средств. Масштаб этой проблемы, конечно, нас очень сильно беспокоит", - рассказала Полякова.
Она подчеркнула, чтоВ прошлом году регулятор поставил перед собой KPI по борьбе с этими высокорискованными P2P-операциями, и уже сейчас видно, что работа антиотмывочных инструментов дает свои результаты, отметила Полякова.
"Мы существенно ускорили выявление дропов - с одного-двух месяцев в 2023 году уже сейчас буквально до дней, а иногда и часов. Объемы этих операций к концу 2024 года снизились в три раза, а стоимость одной карты возросла в 5 раз и сейчас она стоит где-то порядка 30 тысяч рублей", - рассказала зампред ЦБ РФ, добавив, что комиссия, которую теневой бизнес платит за такой вид операций возросла с 5% до 12-15%.
"Мы стараемся создать максимально невыгодные и неудобные условия, сложные условия для ведения такого "бизнеса", - добавила Полякова.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина накануне говорила, что Банк России ставит перед собой на текущий год ряд задач, призванных бороться с кибермошенничеством, одна из которых заключается в разработке автоматизированного режима выявления цепочек дропперов.
ЦБ будет стремиться автоматизировать выявление цепочек дропперов