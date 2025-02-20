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Автомобиль посла России в Армении попал в ДТП

Автомобиль посла России в Армении попал в ДТП - 20.02.2025, ПРАЙМ

Автомобиль посла России в Армении попал в ДТП

Автомобиль посла России в Армении Сергея Копыркина из-за непогоды попал в ДТП, дипломат и его водитель получили легкие травмы, сообщает пресс-служба дипмиссии. | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T23:49+0300

2025-02-20T23:49+0300

2025-02-20T23:28+0300

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ЕРЕВАН, 20 фев - ПРАЙМ. Автомобиль посла России в Армении Сергея Копыркина из-за непогоды попал в ДТП, дипломат и его водитель получили легкие травмы, сообщает пресс-служба дипмиссии."Информируем, что по причине сложных погодных условий в Ереване автомобиль посла России в Армении попал в дорожно-транспортное происшествие. Посол России Сергей Копыркин и водитель получили легкие травмы. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Их здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250123/armeniya-854391953.html

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