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Автомобиль посла России в Армении попал в ДТП - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Автомобиль посла России в Армении попал в ДТП
Автомобиль посла России в Армении попал в ДТП - 20.02.2025, ПРАЙМ
Автомобиль посла России в Армении попал в ДТП
Автомобиль посла России в Армении Сергея Копыркина из-за непогоды попал в ДТП, дипломат и его водитель получили легкие травмы, сообщает пресс-служба дипмиссии. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T23:49+0300
2025-02-20T23:28+0300
происшествия
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ЕРЕВАН, 20 фев - ПРАЙМ. Автомобиль посла России в Армении Сергея Копыркина из-за непогоды попал в ДТП, дипломат и его водитель получили легкие травмы, сообщает пресс-служба дипмиссии."Информируем, что по причине сложных погодных условий в Ереване автомобиль посла России в Армении попал в дорожно-транспортное происшествие. Посол России Сергей Копыркин и водитель получили легкие травмы. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Их здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
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посол, рф, дтп
Происшествия, посол, РФ, ДТП
23:49 20.02.2025
 
Автомобиль посла России в Армении попал в ДТП

Дипмиссия: автомобиль посла России в Армении попал в ДТП из-за непогоды

© flickr.com / Alexanyan" Флаги России и Армении
 Флаги России и Армении - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© flickr.com / Alexanyan
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ЕРЕВАН, 20 фев - ПРАЙМ. Автомобиль посла России в Армении Сергея Копыркина из-за непогоды попал в ДТП, дипломат и его водитель получили легкие травмы, сообщает пресс-служба дипмиссии.
"Информируем, что по причине сложных погодных условий в Ереване автомобиль посла России в Армении попал в дорожно-транспортное происшествие. Посол России Сергей Копыркин и водитель получили легкие травмы. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Их здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
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