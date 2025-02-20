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Экс-глава МВД Турции рассказал, что привело к потере восточной Украины

Экс-глава МВД Турции рассказал, что привело к потере восточной Украины - 20.02.2025, ПРАЙМ

Экс-глава МВД Турции рассказал, что привело к потере восточной Украины

Использование Владимиром Зеленским американской помощи в личных интересах привело к потере восточной Украины, показало судьбу государств, которые поддаются... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T03:17+0300

2025-02-20T03:17+0300

2025-02-20T03:17+0300

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АНКАРА, 20 фев – ПРАЙМ. Использование Владимиром Зеленским американской помощи в личных интересах привело к потере восточной Украины, показало судьбу государств, которые поддаются политике глобальных игроков, считает экс-министр внутренних дел Турции, эксперт в области безопасности Садеттин Тантан. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Зеленский хочет продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. Американский лидер, назвавший Зеленского "диктатором без выборов", также отметил, что Вашингтон выделил на поддержку Украины 350 миллиардов долларов, однако эти средства не принесут самим Соединенным Штатам никакой выгоды. "Тот факт, что Украине даже не дали слова на российско-американских переговорах в Эр-Рияде, показал судьбу государств, которые поддаются политике глобальных игроков. Использование Зеленским американской помощи в своих личных интересах через Албанию и другие страны стало фактором, способствовавшим потере восточной Украины", - написал Тантан в соцсети Х. По его словам, переговоры между США и Россией в Эр-Рияде фактически являются прямыми переговорами между лидерами РФ и США. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Власти Украины в апреле 2014 года начали в Донбассе силовую операцию против недовольных произошедшим в феврале госпереворотом жителей. Киев систематически нарушал минские соглашения ("Минск-2"), в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

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мировая экономика, россия, рф, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, мид рф, мид